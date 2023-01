Is er een mooier alternatief voor dat lelijke woord ‘bingewatchen’?

Ik ben het eens met tv-recensent Renate van der Bas die op zoek is naar een Nederlands alternatief voor het lelijke ‘bingewatchen’ (Trouw, 24 januari). Ze noemt marathon­kijken, doorstaren, blijfkijken. Ik noem het zelf altijd gewoon een ‘doorkijkje’ vanaf de bank.

Jan Groen Boijl

Beïnvloeding

Alle twijfel over en aandacht voor wapenleveranties geeft Rusland tijd zich goed voor te bereiden op wat komen gaat. Rusland weet nog goed de Europese politiek te beïnvloeden.

Lars Krekt Oostvoorne

Blokkade

Met verbazing lees ik de reactie van Inge van der Weijden op een kort bericht over de aanhouding van een man die opriep de A12 te blokkeren (Lezersreacties, 23 januari). Zij beseft heel goed dat een snelwegblokkade kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties voor weggebruikers die hier helemaal niets mee te maken hebben. Desondanks roept zij op om mee te doen aan een nieuwe blokkade van de A12. Ik snap niet dat Trouw zo’n brief plaatst en hoop maar dat zij ook snel aangehouden wordt. Er zijn andere plaatsen om te protesteren.

Theo Roelofs Rotterdam

Consumptie limiteren

Moeten we naast een bestaansminimum ook een bestaansmaximum instellen? Het debat hierover is op gang gekomen. Het gaat om het limiteren van inkomen (loon, bonussen, rendement op investeringen, huuropbrengsten, erfenissen). Wie heel veel geld heeft, geeft heel veel uit aan spullen en neemt zo heel veel happen uit de natuur (grondstoffen, fossiele energie, grond). Meer happen per jaar dan de natuur per jaar kan herstellen. Belangrijker is dus het consumeren te limiteren, niet het hebben van geld.

Luc Meuwese Den Haag

Betrokken mensen

Mirjam Vermeij vindt het goed dat kerken ook maaltijden verzorgen voor behoeftigen, maar ziet obstakels: te weinig menskracht (Lezersreacties, 21 januari). Misschien hebben zij en anderen iets aan het volgende: Inloophuis ’t Centrum van de Grote Kerk te Drachten (PKN) telt 26 vrijwilligers, onder wie gastvrouwen, -heren en kookvrijwilligers. Op zoek naar nieuwe collega’s keken we ook buiten de eigen kerk. Na een oproep in het lokale weekblad meldden zich vrijwilligers van de PKN, de rooms-katholieke kerk, de doopsgezinde gemeente, de Open Thuis Gemeente, de vrije baptistengemeente en niet-kerkleden. Allen betrokken mensen.

René Klaassen Drachten

Cryptopostzegel

In oktober 2022 gingen de prijzen van postzegels omhoog. Het ontneemt mij gelukkig niet het plezier van het verzenden van een hand­geschreven brief en het ontvangen ervan. Wel bijzonder dat PostNL tegenwoordig ook cryptopostzegels verkoopt, met daarbij een uitgebreide uitleg. Dus toch een vorm van regulering van cryptovaluta (Opinie, 23 januari), via de post?

Alex van der Male Helenaveen

Kattenjager

Het verhaal van de jager uit Friesland die katten afschiet, maakt me misselijk (Trouw, 21 januari). Ik wil nu ook weleens weten waar de bewering vandaan komt dat katten gezamenlijk 18 miljoen vogeltjes per jaar vangen. Berust dit op tellingen?

Ik heb de laatste 26 jaar drie katten gehad. De eerste was een Pers, die nooit iets ving toen ik nog in de Randstad woonde. Na verhuizing naar Drenthe (grote tuin) heeft ze een heleboel muizen, voornamelijk spitsmuizen gevangen en in zestien jaar zegge en schrijve één roodborstje. De volgende kat kregen we heel jong, en deze heeft ook muizen gevangen en één winterkoninkje dat ik nog kon redden.

De huidige kat heb ik nu bijna tien jaar. Ze kwam uit het asiel, gesteriliseerd en gechipt. De vangst in die jaren: muizen, een flinke rat, een zieke merel en een paar kleine vogels, waaronder een koolmees.

H.J. Moeshart Nieuw-Dordrecht

Lege nestkasten

Wij hebben al jaren tien nest­-kast­jes in de tuin hangen, dit jaar nul bewoond. “Onze katten komen niet buiten”, hoor ik van hun baasjes. Dit jaar neem ik zelf maatregelen.

Henk Westerveld Aalten