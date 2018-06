Is er een houdbaarheidsdatum aan (weer) thuis wonen?

Zo'n 40 jaar geleden was het normaal om rond je achttiende het huis uit te gaan, blij om op eigen benen te staan. Tegenwoordig hoor ik ouders om me heen brommen dat de jeugd wel heel lang onder hun dak blijft wonen. Het eigen kind is nog daaraan toe, maar daarbij trekt ook vriend of vriendin min of meer in.

Hotel Mama draait overuren. Het geeft behoorlijk wat irritaties. Om Wim Sonneveld als opvoeder - 'een stakker die in het duister tast' - te citeren: Harry gaat, Piet komt, Piet gaat en Kees komt en allemaal mee-eten. Zonder dat van tevoren te melden.

Bij deze 'uitgebreide' gezinnen draaien de wasmachines constant. En even raden wie het rondslingerende goed in de was doet, ophangt en in de kast legt? Koelkasten zijn in mum van tijd leeg. De douche is bezet als je eronder wilt. De ene na de andere handdoek gaat er doorheen. De bank voor de televisie is bezet. En spullen in de vaatwasser zetten, ho maar.

In een Vlaamse versie van 'Goede Manieren' vraagt een bijna wanhopige vader: Onze zoon is nu bijna 29 en woont nog thuis, kan ik hem aan de deur zetten? Hij heeft er ook nog eens ruzie over met zijn vrouw.