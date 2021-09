Is een kortere werkweek een goed idee?

Nederland is een deeltijdparadijs, lazen we in de Verdieping van woensdag 15 september. In Europa is Nederland zelfs kampioen korte werkweken. Gemiddeld werkt de Nederlandse werknemer 30,6 uur per week. Dat komt vooral door kleinere banen van vrouwen, vaak in de zorg en in het onderwijs.

Als zij meer gaan werken, wordt wel gezegd, zou een aantal problemen aangepakt kunnen worden, zoals gaten in de roosters op scholen en in de zorg. Meer werken draagt ook bij aan de economische zelfstandigheid van vrouwen. Zij gaan doorgaans bij echtscheidingen financieel erop achteruit, terwijl ze vaak ook de zorg voor de kinderen hebben.

Maar de vakbonden CNV en FNV zien een ander, groter probleem: de werkdruk. Vandaar hun pleidooi voor een werkweek van 30 (CNV) of 32 uur (FNV), met behoud van het bestaande salaris. Dat zou het gemakkelijker maken werk en privé te combineren – denk aan mantelzorg – en zo burn-outs voorkomen.

Het deeltijdparadijs bestaat nog maar kort

Dat deeltijdparadijs bestaat relatief nog maar kort. Dertig, vijfendertig jaar geleden was een deeltijdbaan uitzonderlijk en vaak ook uitgesloten. Het kostwinnersmodel was leidend. Mede door deeltijdwerken is dat een uitzondering geworden.

Deeltijdwerk is ook niet meer gekoppeld aan de zorg voor kinderen Ook jonge vrouwen zonder kinderen werken vaak en graag minder dan vijf volle dagen per week. ‘Verwende prinsesjes’ noemde toenmalig Trouw-columnist Elma Drayer hen.

Vrouwen hebben door de eeuwen heen altijd gewerkt, hard gewerkt, op een enkele uitzondering na. De tijd van de man met de betaalde baan en de vrouw thuis is maar een rimpeling in de geschiedenis. Vrouwen werkten in de textiel, ze maakten kaas, werkten als dienstmeid, op het land, op de markt, in de detailhandel. Het was bittere noodzaak, zeker als ze niet getrouwd waren of weduwe geworden.

Van hard werken krijg je geen burn-out

Is het nu bittere noodzaak om die toch al korte werkweek nog korter te maken? Het verontrustende is dat de arbeidsproductiviteit volgens de bonden niet achteruit gaat als mensen iets korter werken. Aha, dat betekent dus dat er wat harder gewerkt wordt. Van hard werken krijg je geen burn-out, wel van te weinig ontspanning en te grote druk.

De vraag is of de werkdruk afneemt bij een kortere werkweek waarin we iets harder werken, maar meteen daarna kunnen overgaan naar de volgende klus, in de privésfeer, zoals mantelzorg of de kinderen ophalen of in de bibliotheek vrijwilliger zijn. Zeker, afwisseling is een prima manier om heel veel dingen te doen zonder dat je er uitgeput van raakt. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Maar ik heb mijn twijfels of die nog kortere werkweek wenselijk is. Mischien maakt die de problemen eerder groter.

Denkt u dat een nog kortere werkweek een goed idee is?