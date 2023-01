Is een echte ouder niet wat je wordt door veel te knuffelen en van je dochter te houden?

Echte ouders?

Waarom op de voorpagina ‘Zoeken naar je echte ouders’ en boven het Verdiepingsartikel wel gewoon “biologische” ouders (Trouw, 18 januari)? Dat laatste dekt de lading. Hoe is het om de krant van de mat te vissen en weer te lezen dat je als adoptie-ouder niet de “echte” ouder bent. Wat is echt? Mijn geadopteerde dochter heeft ook problemen: met mensen die mede door dit soort onnadenkende woorden als in een krantenkop hun mening aan haar duidelijk ventileren. Wanneer ga jij eens je echte ouders zoeken, vragen ze dan. “Bedoel je misschien mijn biologische”, is haar respons. Is een echte ouder niet wat je wordt door haar op te voeden, veel te knuffelen en veel van haar te houden? Of is dit voorbehouden aan diegene die je het leven geeft? Daar kan ook bij Trouw nog wel eens over nagedacht worden.

Emmie Engel, Purmerend

Een telefoontje naar...

Afgelopen weekend zag ik een filmpje terug waarin mijn toen vijfjarige zoon met mijn telefoon doet alsof hij met zijn denkbeeldige held Captain Jack aan het bellen is. Moest daar sterk aan denken bij de foto van Rutte in de werkkamer van Biden (Trouw, 18 januari).

Jan Pool, Culemborg

Gênante verspreking?

Over spannende bezoekjes aan Amerikaanse presidenten (Trouw, 18 januari); ook ik heb jaren gegniffeld over Joop den Uyl die het over undertakers (doodgravers) had in plaats van entrepreneurs (ondernemers). Maar na eindelijk het boek over het kapitalisme van Adam Smith te hebben gelezen, oordeel ik anders. Kan het zijn dat ‘de doctorandus uit Buitenveldert’ het woord gewoon geleerd heeft uit het Engelse origineel van dat standaardwerk. Want in de tijd van Smith – en in het boek – ­waren ondernemers ….undertakers.

Gerben Wierda, Heerlen

Kinderhartjes

Groningen-Utrecht: 188 km; Groningen-Leiden: 217 km; Groningen-Rotterdam: 250 km. Maar Utrecht-Leiden en Utrecht-Rotterdam rond de 60 km en Rotterdam-Leiden: 35 km. Centreer de kinderhartchirurgie in Utrecht en het westen en (acute) hartpatiëntjes én hun ouders uit de noordelijke provincies zijn voor deze zorg zeker drie of vier keer langer onderweg. Stel je ook de impact op de rest van een gezin voor. Hoe moeilijk kan de keuze dan zijn?

Jeannette Mulder, Groningen

Mobieltjes

Mobieltjes uit de klas? (Opinie, 18 januari). Laat volwassenen die dit land besturen het goede voorbeeld geven: mobieltjes uit de Kamer!

Marianne Klazen, Amsterdam

Ten koste van de armen

Via de salderingsregeling voor zonne-energie gaat geld van armere naar rijkere huishoudens (Trouw, 17 januari). Als zonnepaneleneigenaar sinds 2012 voel ik me geschoffeerd. Ik heb namelijk geen enkele invloed op stroomtarieven noch op de wijze waarop energieleveranciers eventuele extra kosten mogen doorberekenen. Het was bovendien aan de overheid om deze stimuleringsmaatregel zo in te richten dat negatieve effecten op niet-panelenbezitters zouden zijn voorkomen.

Martin Smits, Wijk bij Duurstede

Wie heeft gelijk?

Landeigenaren blijven zich verzetten tegen de sluiting van onveilige onbewaakte spoorovergangen, meldt Trouw (18 januari). Zij worden een beetje afgeschilderd als kwaaddoeners. Ze zouden niet meewerken, ook al geeft ProRail vergoeding voor alle gemaakte kosten. Maar we moeten dit ook bekijken van de kant van de grondeigenaren. Omleggen van de rails zou allerlei werkzaamheden op hun land betekenen, mogelijk verwijdering van begroeiing of bebouwing. Aan de andere kant staat ProRail die van de overgangen geen bewaakte overgangen wil maken, terwijl dit een groot deel van de ongelukken zou schelen en minder kost.

Joanan Aalberts, Kampen

Omgeving ook aangetast

Bijzonder dat ProRail een spoorovergang liever verplaatst dan deze te beveiligen. Naast de kosten heeft beveiligen minder impact op de natuur.

Paula Visser, Malden

Hoeft niet duur te zijn

Er is een eenvoudig systeem om onbewaakte overwegen te beveiligen maar de daarvoor benoemde directeur is al weer vertrokken. Samen met professor John Stoop had ik haar daarover bijgepraat.

Daniel Edzes, Sappemeer