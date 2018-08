Is een boot met profvoetballers bij de Canal Parade geen goed idee?

Met 80 boten trekt de jaarlijkse Canal Parade morgen door de grachten van Amsterdam. Begonnen als een feest is Pride Amsterdam sinds 1976 uitgegroeid tot een evenement dat de emancipatie van niet alleen homo’s, maar ook lesbo’s, biseksuelen en transgenders centraal stelt.

Seksuele diversiteit dus en het symbool daarvan zijn inderdaad de boten met dragqueens in al hun uitbundigheid en bijvoorbeeld de mannen van het leer en rubber. Het beeld van die boten trekt wereldwijd de aandacht, als het visitekaartje van Amsterdam als tolerante stad waar je jezelf kunt zijn zonder angst aangevallen of uitgesloten te worden.

Maar ook De Nederlandsche Bank vaart mee, dit jaar alweer voor de tiende keer. En de Belastingdienst, met een aantal ministeries samen op een boot. En Amnesty International, en de accountants en consultants van Deloitte. Die zijn doorgaans wat ingetogener dan de Dolly Bellefleurs, met de suikerspinpruiken en glitterjurken, maar minstens zo sterk als signaal dat op de ‘gewone’ werkvloer, bij politieagenten, in het onderwijs en het bedrijfsleven er geen reden moet zijn om de seksuele geaardheid uit angst voor pesterijen of ontslag verborgen te houden.

Missie

Amsterdam Pride is vooral een feest, en wat dat betreft kunnen er niet genoeg boten zijn met vrolijk, opvallend uitgedoste deelnemers, die een show opvoeren voor de vele kijkers langs de kant. Als dan toch een missie gekoppeld wordt aan de feestweek, dan zou een boot met profvoetballers misschien een idee zijn. Juist daar is heteroseksualiteit de norm en ervaren spelers met een andere seksuele voorkeur vaak geen ruimte om daarvoor uit te komen.

Een feest is altijd beter om een boodschap over te brengen dan een preek en in die zin is de Canal Parade een geschikt middel om op te roepen tot tolerantie. Maar juist de boten met dragqueens en fetisjmannen zitten de emancipatie van de lesbiennes en van homo’s die niets moeten hebben van die uitbundigheid, ook wel eens in de weg.

Daarom is zo’n feestweek van Pride misschien weer minder geschikt als moment om uit de kast te komen voor jongeren, wanneer die hun ouders met afschuw zien reageren op de beelden van de Canal Parade. Uit de kast komen is vast makkelijker wanneer ze niet uit hoeven leggen dat ze gewoon zijn zoals ze zijn en niet voortaan halfbloot met leer en kettingen naar school of werk gaan.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier eerdere commentaren.