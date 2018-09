Is een affaire niet gelijkwaardig, dan val je automatisch in de klauwen van #MeToo

Volgens een jonge actrice is zij een recent slachtoffer van de libido van dit monstre sacré van de Franse cinema. Bij de Ephi’s zijn we, net als het gros van de mensheid, dol op afgehakte hoofden die ooit boven het maaiveld uitstaken. Leedvermaak en boosaardig genoegen om iemands ellende zijn de brandstof waarop het treintje van de universele afgunst voortdendert. Hoe indrukwekkender de carrière die wordt vermorzeld, hoe groter de pret. Wat dat betreft biedt de MeToo-beweging onbegrensde mogelijkheden: zonder enige vorm van proces word je met verdiensten en Oscars naar het schavot van de geschiedenis begeleid. Geen verweer mogelijk en geen tweede kans als de schuimbekkende meute blaft.

Bij ons ging het fantastisch sinds oktober vorig jaar toen filmproducent Harvey Weinstein door een legertje actrices van verkrachting werd beschuldigd. Ook afgelopen lente, tijdens het filmfestival van Cannes, konden we intens genieten van de hysterische speech die de Italiaanse actrice Asia Argento (ook slachtoffer van Weinstein) hield. Als een ángel exterminador uit een film van Luis Buñuel, een boze engel met massavernietigingswapens, wees ze al die mannen in het doodstille publiek aan. Ze beschuldigde het machogilde van medeplichtigheid aan Weinstein: “Onder jullie zijn degenen die vanwege hun gedrag tegenover vrouwen aan de kaak gesteld moeten worden. Jullie weten wie jullie zijn. Maar belangrijker nog: wij weten wie jullie zijn. We zullen jullie niet ongestraft laten voortleven.”

Afgrijselijk stil

Wat hebben we geklapt op ons bloemetjesbankstel! Helaas bleek onze heldin onlangs zelf een dader te zijn geweest. Eentje die een minderjarige zou hebben aangerand en hem 380.000 dollar zwijggeld heeft betaald. Geeft niet, Argento zal dankzij vrouwelijke solidariteit wel een tweede en zelfs derde kans krijgen.

Helaas ging het vorige week finaal mis. Toen hoorden we van het ontslag van VVD-Kamerlid Han ten Broeke. De man werd door de roddelafdeling van HP/De Tijd ontmaskerd. Hij had vijf jaar geleden ‘een ongelijkwaardige relatie’ met een jongere medewerkster. Is een affaire niet op gelijkwaardige grond geëntameerd, dan val je automatisch in de klauwen van #MeToo.

Aan de ontbijttafel van de Ephi’s is het toen twee uur lang afgrijselijk stil geweest. We keken elkaar aan: zullen we zwijgen en wachten tot eventueel de speurratten van HP/ De Tijd op ons worden losgelaten? Het is namelijk zo. Een kwarteeuw geleden kregen geliefde en ik een geheime affaire. Maar niet gelijkwaardig. Ze moest mij iedere dinsdag voor de radio interviewen. Ze stelde de vragen en had dus feitelijk de macht op de werkvloer. Daarbij was ik ook een paar jaar jonger dan zij. Foute boel.

Na twee uur verbrak ik bezweet de stilte en keek haar indringend aan: “We houden het onder de pet!”

