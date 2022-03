Is dit de ondergang van het partijenstelsel?

Het taartje op de feestdag van de democratie had een bittere nasmaak: de laagste opkomst ooit, voortgaande versnippering en bezwerende reacties van de politieke leiders. De conclusies laten zich als open deuren intrappen: de lokale democratie leeft niet bij de burgers, het wordt steeds lastiger bestuurskracht te organiseren, laat staan op basis van een stevige democratische legitimatie.

Zou je de raadszetels bezetten op grond van de opkomst, dan zouden de raadszalen voor de helft leeg blijven, in de grote steden zelfs voor meer dan de helft. Misschien niet zo gek vanwege het dramatisch effect. Een andere mogelijkheid, geopperd door voormalig bestuurder en onderzoeker Hans Hagen in zijn boekje Democratie voor iedereen, is de lege zetels door loting toe te wijzen aan burgers. Nu krijgt in veel gemeenten de leider van de grootste fractie het initiatief bij de collegevorming op grond van een mandaat van pakweg tien procent van alle kiesgerechtigden.

Dat is een magere democratische basis, die indringend het gevolg van de versnippering en nivellering in het krachtenveld in beeld brengt. Op nationaal niveau ligt de opkomst hoger, maar doen zich die twee effecten ook voor. Rutte is in wezen koning eenoog, te midden van bijna twintig fracties de machtigste man in politiek Den Haag, met een mandaat van ongeveer een zesde van alle dertien miljoen kiesgerechtigden.

Zijn we getuige van de ondergang van ons partijenstelsel?

De vraag is of we niet getuige zijn van de ondergang van ons partijenstelsel, dat al meer dan eeuw het fundament is waarop ons staatkundige bestel rust. Dat betekent niet het einde van de democratie, waarbij de feestdag in een sterfdag verkeert, maar dwingt wel tot tijdige verandering.

Hans Daalder, de vader van de politieke wetenschap in ons land, constateerde in 1964: ‘Waar de afstand tussen regeerders en burgers toeneemt en de bindingen afnemen, is lijdelijkheid de logische reactie’. Is dat erg? Ja, waarschuwde Daalder nog in dezelfde ademstoot: ‘Lijdelijkheid schept het gevaar van extremistische verleiding. Een balorig extremisme kan de onverwachte keerzijde zijn van centristische voldaanheid’.

Daalder gaf een halve eeuw terug blijk van een angstig voorspellende blik. Hij deed dat in een rede waarin hij de oorzaken zocht van de lauwheid van de Nederlanders jegens het politieke leven. Minister Hanke Bruin Slot (binnenlandse zaken) kondigde woensdagavond vanwege de lage opkomst als in een reflex zo’n onderzoek aan, net als burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

Tevreden op een ontevreden manier

Ze kunnen zich tijd besparen door de rede van Daalder onder de titel Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek na te lezen. Niet dat zijn waarnemingen meteen vrolijk stemmen. Als het goed gaat en iedereen zijn deel van de welvaart krijgt, is de Nederlander naar een waarneming van Simon Carmiggelt ‘tevreden op een ontevreden manier’. Gaat het slecht, dan komen de makken van ons bestel naar voren, en nu dan ook de nare gevolgen. Die tekortkomingen hebben diepe wortels. Daalder signaleerde dat er in ons bestuur nog altijd de doorwerking is van de regententraditie, die opkwam in de Gouden Eeuw, en van het centrisme dat zijn intrede deed in de napoleontische tijd. Je ziet dat terug in de oppermacht van het Rijk, in de geknevelde gemeenten en in de reflex van politici in een wolk van nietszeggendheid te vluchten, liever dan publieke verantwoording af te leggen en daaraan zo nodig de uiterste consequentie te verbinden.

Al deze elementen zijn nog versterkt na invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918, dat tot coalities en compromissen dwong die vroegen om het depolitiseren van omstreden kwesties. Na de heroïsche Schoolstrijd en kiesrechtstrijd, zo vat ik Daalder samen, veranderde de politiek in beleid, met zijn eigen ratio en jargon, diffuse verantwoordelijkheden en zijn modus van versluiering.

Waar is de Tom Poes die een list verzint?

Na de ontzuiling en individualisering ging het nog lang goed, maar nu de oude partijen de boel niet meer bij elkaar kunnen houden, vallen in alle geledingen van het bestel de dingen uit elkaar. Waar is de Tom Poes die een list verzint?

De staatscommissie-Remkes, die het bestel doorlichtte, adviseerde in 2018 een gekozen formateur. Het kabinet-Rutte III wees dat af. Misschien toch niet zo gek. Het doel was het tegengaan van de versnippering door blokvorming af te dwingen. Die krijg je als vanzelf als in een finale ronde twee rivalen om één stoel vechten en partijen kleur moeten bekennen. Zo’n gevecht werkt mobiliserend, dwingt tot kristallisatie van de politieke inzet en leidt in het gunstigste geval al tot coalitievorming vóór de verkiezingen.

Het gaat ten koste van partijmacht, maar het kan onze politiek-bestuurlijke orde openbreken. Dan zal er een keer een oud-bokser burgemeester worden of een voormalig komiek premier. Is dat erg? Kijk naar Kiev.