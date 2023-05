Is dit alles wat de NOS over het College voor de Rechten van de Mens heeft?

Het is iets over acht donderdagavond als de NOS zijn eigen bom in het Journaal laat ontploffen: ‘Crisis bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM) dat over discriminatie gaat’. Er zou daar sprake zijn van intimidatie, vriendjespolitiek en… discriminatie. Dat laatste is natuurlijk dodelijk voor een organisatie die over onderscheid op basis van etniciteit of seksuele geaardheid moet oordelen.

Het NOS-onderzoek stelt vast dat vier leden van het CRM de klokken over hun voorzitter hebben laten luiden: voorzitter Jacobine Geel, leren we later op de avond bij Nieuwsuur, zou ‘onbetrouwbaar en wispelturig’ zijn, ze zou ‘collegeleden passeren bij belangrijke besluiten’ en ook vatten de klagers uitlatingen van Geel op als ‘discriminerend’ en ‘intimiderend’. Daarbij is Geel onvoldoende aanwezig. Hemeltje!

Preek van het jaar

Het CRM verloor mijn sympathie sinds deze instantie een politiemedewerkster die eiste haar hoofddoek bij haar uniform te mogen dragen, in het gelijk stelde. Jacobine Geel, theoloog en tv-presentatrice, ken ik zijdelings sinds ik in haar talkshow Geel twee keer mocht plaatsnemen. Ze won als eerste in 1997 de door Trouw georganiseerde wedstrijd Preek van het jaar. Het nieuws lijkt dus sensationeel.

Maar na herhaaldelijk het achtuurjournaal en Nieuwsuur te hebben bekeken, blijft mijn honger intact. Er is niets concreets onthuld, geen harde feiten maar alleen vage beschuldigingen. Misschien daarom vond men de volgende dag in de kranten nagenoeg niets terug over de NOS-bom. Wel kopte de site Geenstijl: ‘Het College voor de Rechten van de Mens discrimineert er zelf op los, hahahaha’.

Wacht even, de problemen, leren we, ‘dateren van jaren geleden’ dus ook uit de tijd van Geels voorganger Adriana van Dooijeweert (voorzitter van 2015-2021). Jacobine Geel is sinds twee jaar voorzitter. Deze oude problemen zouden komen door ‘slechte verhoudingen en ideologische verschillen’. Wat? Sinds wanneer mogen Collegeleden aan ‘ideologie’ doen? Moeten ze niet maagdelijk neutraal zijn? Is er in deze krabbenkorf een ideologische strijd gaande tussen rekkelijken en preciezen? Tussen rechts-conservatieven en wokisten? Ja, er worden twee klokkenluiders door de Raad van Advies niet herbenoemd maar daar staat voorzitter Geel volkomen buiten. En de beschuldigingen van discriminatie dan? Die komen van de twee niet herbenoemde klokkenluiders, twee vrouwen met een migratieachtergrond. De NOS: ‘Ze oordelen in discriminatiezaken, maar voelen zich zelf gediscrimineerd’.

Een luchtbelletje

Nu weet ik natuurlijk niet of uiteindelijk iets tastbaars, concreets en feitelijks straks wordt onthuld in deze affaire. Iets schandelijks en om zich voor te schamen. Maar voorlopig is dit maar een luchtbelletje dat om meer giftige CO 2 smeekt. Kom op NOS, alleen een Volkskrantje plegen is niet genoeg! We hebben onze buik vol van al die gezichtloze verklikkers en bronnen waarvan het merendeel, dixit NOS, ‘vanwege de gevoeligheid en privacy anonimiteit eiste’. Genoeg van de onenigheid, frustratie of anonieme wrok op de werkvloer die zich soms in slinkse afrekeningen vertaalt. Na Khadija Arib, Matthijs van Nieuwkerk, Tom Egbers nu Jacobine Geel? En terwijl ik mijn behoefte aan sensationele nieuws probeer te stillen, luister ik naar Doe Maar en zing ik mee: ‘Is dit alles?’

