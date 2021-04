Is die ‘notulengate’ een nieuwe politieke crisis waard?

Sensibiliseren is voor Nederlanders een moeilijk woord. Het komt van het Franse ‘sensibiliser’ dat afgeleid is van het Latijnse ‘sensibilis’ (gevoelig). De betekenis: gevoelig maken voor iets waar je eerst geen aandacht voor had, bewust maken. In de reconstructie van RTL Nieuws over de notulen van de ministerraad wordt geschreven dat met ‘sensibiliseren’ van het Kamerlid Omtzigt door minister Hoekstra, deze trachtte Omtzigt ‘tot rede te brengen’. Volgens de definitie niet juist. Eerder schreef NRC, wat Wilders later overnam, dat Hoekstra hiermee Omtzigt wenste te ‘temperen’. Temperen: matigen, afzwakken. Daarom kon Hoekstra toen antwoorden: “Ik herken het woord temperen op geen enkele manier”.

Wat hij dan wel wilde met ‘sensibiliseren’? Wat overal ter wereld een minister zou doen om een klokkenluidend Kamerlid bewust te maken van het feit dat hij zijn eigen partij in de wielen rijdt. Toch iets anders dan monddood maken. Terecht boog Omtzigt niet voor de actie ‘sensibilisatie’ van Hoekstra, wat de minister ook toegaf: “We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt”. Omtzigt trok zich niets aan van het partijbelang en bleef zuiver in het belang van gedupeerden handelen. Much ado about nothing (Shakespeare).

In de (geactualiseerde) reconstructie van RTL staat verder dat Omtzigt in de ministerraad van 14 juni 2019 werd bekritiseerd (unfair, ongepast), voornamelijk door ‘het D66-smaldeel’. Dit ‘smaldeel’ betreft dan de enige D66’ers die toen aanwezig waren: Ingrid van Engelshoven en Wouter Koolmees. Sigrid Kaag zat er niet tussen. Nog steeds volgens RTL werd Omtzigt tijdens de ministerraad van 15 november 2019 opnieuw bekritiseerd.

Ernstiger: er werd toen door ministers gezamenlijk besloten om de Kamer informatie te onthouden. Sigrid Kaag zei eergisteren dat ze op die dag misschien wel in Niger was en niet in Den Haag. Ik moest hevig schuddebuiken om het gespeeld deficiënte geheugen van de politica die ons tijdens de campagne nieuw leiderschap beloofde: mij kostte het maar drie muisklikken en precies 14 seconden om op de internetpagina rijksoverheid.nl/actueel/agenda/2019/11/15/ministerraad te constateren dat ze daar samen met drie andere D66’ers potverdorie wel bij was!

Vind ik die ‘notulengate’ dan een nieuwe crisis waard? Politiek is met totale transparantie vrijwel onuitvoerbaar. Sinds Julius Caesar is politiek ook handen vuilmaken, dacht ik. Maar goed, we krijgen maandag de notulen. Wat ook kan: verplaats de ministerraad naar De Kuip, met reuzenschermen, livecamera’s en microfoons op de ministers gericht en 50.000 toeschouwers op de tribunes. En blijf je tijdens een levensbedreigende pandemie en een cruciale formatie vooral bezighouden met het verleden (kabinet foetsie, onderzoekscommissie, fouten toegegeven, excuses en compensaties in de toeslagenaffaire) ten koste van het heden en de toekomst. Maar een notulengate is zo te zien ook een leuk podium voor het nationaal populisme van Wilders (PVV), het linkse populisme van Marijnissen en het Erdogan-populisme van Azarkan (Denk).

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.