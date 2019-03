Is de rijzende ster van de Democraten, Beto O’Rourke, niet een beetje ouderwets?

“De hemelen openen zich. Het licht schijnt op ons neer. Het waterpeil van de oceanen stijgt langzamer”, overdrijft columniste Maureen Dowd van The New York Times. De zoals altijd net iets minder vileine, maar meestal veel interessantere Jack Shafer van Politico vindt dat de Democratische kandidaat wel iets weg heeft van de man die hij uit het Witte Huis zou willen verdrijven.

Shafer schreef: “Beschouw hem als een semigoog, een gematigd politicus die inspeelt op de naïveteit van de menigte met zijn holle, en toch gepassioneerde oproepen tot goedheid, licht en mogelijkheden. Een demagoog verspreidt vrees. Een semigoog leurt met hoop. Een demagoog gooit olie op het vuur. Ee semigoog schenkt melk of misschien een mooi soort bier. Een demagoog slaat met de vuisten op tafel. Een semigoog praat met wapperende handen.”

Handbewegingen

Dat er op dat laatste wordt gelet, hebben we aan Donald Trump te danken. Gevraagd naar O’Rourke’s kandidatuur zei hij: “Ik heb nooit zoveel handbeweging gezien. Ik zei: is hij gestoord, of doet hij dat nou eenmaal?” Onaardig, grof, politiek inhoudsloos – maar je moet het Trump nageven, daarna was het moeilijk om nog aandacht te schenken aan wat O’Rourke zei als je hem op tv bezig zag, zo trekken die handen opeens de aandacht.

Nu is wat de man zegt ook meestal niets bijzonders, vindt Shafer. “Net als de meeste popsongs die je los van de muziek leest, vallen de toespraken van O’Rourke - afgestoken in die vreemd-hypnotische gedichtenleestrant - dood als je ze op schrift ziet.” En ook dat heeft de kandidaat uit Texas gemeen met Trump, vindt hij. En met Barack Obama.

Columns schrijven over een kandidaat is gemakkelijk, het echte werk in de Amerikaanse politieke journalistiek wordt natuurlijk gedaan door de verslaggevers die een kandidaat volgen. Zodra O’Rourke zich officieel als kandidaat had gemeld, werd het relevant om elk woord op een goudschaaltje te wegen, en elke mogelijke misstap uit het verleden op te diepen, en dan bij kiezers en concurrenten commentaar te vragen.

En of wat ze vonden nu echt ernstig was of alleen maar vervelend, het betekent toch dat de zon al wat minder constant schijnt op de kandidatuur van Beto. Met name lijkt de vraag te rijzen: is deze frisse, jonge kandidaat wel zo modern als hij zich voordoet?