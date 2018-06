Is de Klimaatwet een rookgordijn?

Met 'ambitieus' heeft hij geen woord teveel gezegd. In 2030, dat is over twaalf jaar al, moet er bijna de helft minder broeikasgasuitstoot zijn dan in 1990. In 2050 zelfs 95 procent minder.

De lat ligt hoog. Ga maar na: in 2007 was het streven om in 2020 de CO2-uitstoot met bijna een derde teruggedrongen te hebben. Met nog anderhalf jaar te gaan is dat doel bij lange na niet bereikt. De CO2-statistiek van het RIVM laat zien dat de uitstoot in 2014 ietsje lager was dan in 1990 en in 2015 alweer steeg.

Zonder ambitie geen succes, kun je ertegen inbrengen. En dat maar liefst zeven partijen zich achter de Klimaatwet hebben geschaard, is mooi. Toch barst ik niet in juichen uit.

Nederland importeert wel groene energie, maar het opwekken ervan blijft achter bij de ambities

Aan goede bedoelingen ontbreekt het de politici niet, maar wat kun je er als burger mee afdwingen? Neem nu Rotterdam. Het nieuwe gemeentebestuur besloot deze week de milieuzone, die twee jaar geleden was ingevoerd, weer af te schaffen en oude, vervuilende auto's toch toe te staan in de binnenstad. Kunnen Rotterdammers, met de Klimaatwet in de hand, dan via de rechter toch weer van die vervuilende diesels afkomen? En kunnen buren bezwaar maken tegen de houtkachel die de lucht in de straat vervuilt?

Zullen de lijnen van de CO2-grafiek ooit nog scherp naar beneden gaan? Dat moet dan komen van het klimaatakkoord, de praktische uitwerking van deze wet.