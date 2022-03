Is de klap van Will Smith een schande of een teken van beschaving?

Kijkend naar de harde klap van acteur Will Smith op de wang van presentator Chris Rock tijdens de Oscaruitreiking, kwamen twee eigenaardige gedachten bij me op. Je geeft als man een ongewenste tik op de billen van een vrouw en zie vervolgens hoe de metoo-storm je reputatie en je carrière wegblaast. Maar als je een collega een krachtige mep geeft in het gezicht omwille van de eer van je vrouw, zie dan hoe je een paar ogenblikken later een Oscar krijgt. Niet voor die klap, maar toch.

En nog een: wat dan als het niet een zwarte acteur was geweest die een andere zwarte acteur had geslagen, maar een blanke Brad Pitt of Keanu Reeves? Misschien zou de antiracistische beweging een handpalm tegen de linkerwang als mobilisatiegebaar hebben willen introduceren? En zou voor Pitt of Reeves voor de komende eeuwen niet een nominatieverbod zijn uitgevaardigd? Ja, vuige gedachten die waarschijnlijk door een overmatige consumptie van wokisme zijn ingeslopen.

Maar als we deze materie serieuzer gaan behandelen, blijf ik wel met een grote vraag zitten. Natuurlijk is de klap van Will Smith algemeen gehekeld en veroordeeld. Maar niet door iedereen. Er zijn figuren die vinden dat dit soort grappen over je kale vrouw (kaal vanwege een ziekte) niet kunnen en dat je wind zaaiend vervolgens een perfecte storm hoort te oogsten.

Anderen gaan nog verder: het toegepaste geweld van Smith is juist een teken van beschaving. Dé man, blank, geel of zwart, moet zich rekenschap geven en desnoods bruutheid toepassen zodra de eer van dé, een of zijn vrouw op het spel staat. Op een Franse nieuwszender hoorde ik een beroemde presentator beweren dat hij veel vrouwen, in het echt en op sociale media, was tegengekomen die zo dachten en in Will Smith een held zagen. Ook mevrouw Ephi neigde naar deze positiebepaling wat mij in een diepe introspectie binnen mijn geheugenmogelijkheden dwong: waar en wanneer had ik de kans laten lopen om haar eer te redden door een schender niet tot moes te stampen?

Terwijl ik nog nadacht kwam die fameuze kopstoot van de Franse voetballer Zidane bovendrijven. Hij vloerde de Italiaan Materazzi tijdens de WK-finale van 2006 omdat die iets lelijks over zijn zus had geroepen. Zidane werd van het veld gestuurd wat zijn ploeg waarschijnlijk het kampioenschap kostte. Gaat het dan om de eer van de vrouw of om die van de wreker zelf? De macho die met zijn gewelddadige haantjesgedrag en rollende spierballen denkt op de instemming van de volle Oscarzaal of stadion te kunnen rekenen?

En dit geldt uiteindelijk voor alle vormen van eerwraak. Ook voor de jihadisten die omwille van voor hen kwetsende karikaturen een hele redactie uitmoorden. En ik durf zelfs de Poetin-adepten erbij te betrekken. Zij die vinden dat je de Russische potentaat niet moet tarten door geen rekening te houden met zijn eerzucht. Overdreven? Laat ik dan schuilen achter de woorden van tv-recensent van Renate van der Bas: ‘Zonder Will Smith nou meteen te willen vergelijken met Vladimir Poetin…’ Nee, inderdaad niet meteen.

