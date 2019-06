Is de kinderwens in Nederland wel vrij?

Maar in mijn eigen omgeving heb ik het ook wel gehoord. Omar en Warda schreven zich in voor een ivf-behandeling in de kliniek in Gaza. Hun verhaal staat, naast dat van anderen, in een reportage over deze ivf-kliniek.

Het bestaan in Gaza is zowat hopeloos, maar de wens om kinderen te krijgen is er enorm sterk. Per 1000 inwoners worden er maar liefst 31 kinderen geboren, drie keer zoveel als in Nederland, maar dat getal wordt ook geflatteerd door de vergrijzing in Nederland. Een vrouw in Gaza krijgt gemiddeld 4 of 5 kinderen. In Nederland is dat veel lager, 1 of 2. Dat Nederlandse vrouwen relatief weinig kinderen krijgen, zeker vergeleken met Gaza, komt ook doordat vrouwen op steeds latere leeftijd aan een eerste kind beginnen. En ook zijn er naar verhouding veel vrouwen die geen kinderen krijgen.

In de ivf-kliniek in Gaza vinden schoonouders hun schoondochter niets waard zolang die niet gebaard heeft

Maar ook in Nederland zijn er mannen en vrouwen die het gevoel hebben dat hun leven zonder kinderen kaal en leeg is. Vorig jaar werden in Nederland meer dan 5000 ivf-kinderen geboren, een record.

De reportage vanuit de ivf-kliniek in Gaza zet aan het denken. Is de kinderwens van die stellen uit de Gaza-strook hetzelfde als die van Nederlandse stellen?

In de interviews vanuit de kliniek in Gaza komen schoonouders langs die hun schoondochter niets waard vinden zolang die niet gebaard heeft. Omar wilde om die reden zelfs scheiden van Warda. Er komen vaders en moeders aan het woord die duidelijk maken dat ze naast hun dochters vooral heel erg graag een zoon willen. En ook is er de politieke achtergrond. Organisaties werven politieke steun door ivf te faciliteren. Het lijkt alsof de druk om kinderen te krijgen zo groot is dat er voor vrouwen in Gaza nauwelijks ruimte is om bij zichzelf na te gaan of ze wel kinderen willen.