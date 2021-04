Is de geur van messianisme niet iets te veel voor onze rebel Omtzigt?

Plotseling verscheen hij woensdag, voor een woud van microfoons en een batterij camera’s. Daar in de Tweede Kamer en niet ‘elders’. Zeven minuten lang, ondanks zijn ‘oververmoeidheid’. Pieter Omtzigt, ietwat gespannen en bijna emotioneel, noemde het memo van de ­verkenners dat over hem ging, een ­affront voor de kiezer. De pitbull van de Tweede Kamer weet het als geen ander: “Het betekent dat ergens iets verborgen wordt gehouden”.

‘Functie ­elders’ voor ­Omtzigt is de mysterieuze mantra die het land al dagen beroert. Oh, we moeten niet denken dat dat ‘elders’ een cachot voorstelt onder het torentje van Rutte. Of een soort strafkamp IK-2, waar bijvoorbeeld de Rus ­Navalny nu wegkwijnt. Zo ga je niet om met lastpakken in politiek ­Nederland. Elders is misschien een burgemeesterspost in een mooie stad, een functie als commissaris van de koning of als nationale ombudsman. Toch dreigt dat eenvoudige ­‘Elders’ nu een Affaire d’État op ­Nederlands formaat te worden. Is dit toch niet buitenproportioneel?

Pieter Omtzigt is een voorbeeldig parlementariër (342.00 voorkeursstemmen). Iemand die menig onderzoeksjournalist, door zijn gedrevenheid, jaloers kan maken. Zijn aandeel in het onthullen en in kaart brengen van de toeslagaffaire, is meer dan prijzenswaardig.

Van links tot rechts loopt men met hem weg. Er wordt om een kerk voor hem gedemonstreerd en in weilanden worden borden geplaatst met: ‘Omtzigt for President!’. De rechtse site GeenStijl ligt aan zijn voeten en noemt hem ‘Nationale Omtzigtman’, de linkse Joop.nl ziet hem in een column al als minister-president. Onder een van zijn tweets reageert iemand: “Gods zegen voor u en uw familie en ik wens u de vrede van Christus toe, zodat u rust kunt vinden bij Hem”.

Er hangt een geur van messianisme om hem heen. En misschien heeft het saaie coronatijdperk ge­persecuteerde helden nodig met ­affiches als ‘Je suis Omtzigt’.

Maar is dit niet te veel van het goede voor onze rebel? Zal hij zich in dit idolate klimaat niet snel verliezen? Woensdag zei hij over de val van Rutte III: “Het kabinet is ook afgetreden, omdat het vier jaar tegen mij heeft gelogen”.

Het persoonlijke is ook bij hem politiek en wie liegt tegen Omtzigt, is gewaarschuwd en eindigt in de berm. Omtzigt is nu al aanhang en partij aan het ontstijgen en meldt in een tweet: “Vergeet niet, ik zit er niet voor mijn eigen kiezers of voor het CDA. Artikel 50 van de Grondwet is kraakhelder. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.” Niet onjuist maar ook niet helemaal exact: Omtzigt is uitsluitend door CDA-kiezers de ­Kamer in gestuurd. Maar hij moet ook de peiling hebben gezien volgens welke een ‘Lijst Omtzigt’ op 23 zetels kan rekenen. De vraag die mij bezighoudt, is niet of ‘de groep Omtzigt’ zich van het CDA gaat ­afscheiden, maar hoelang het gaat duren voor dit gaat gebeuren.

In het land van het beruchte maaiveld moet Omtzigt oppassen voor zijn hoofd. Daarom ook mijn nederige advies: houd dit hoofd vooral koel, Omtzigt, en blijf Pieter!

