Is de e-bike een zegen of een punt van zorg?

Dankzij de e-bike zijn er veel blije fietsers. Maar het kost ook stroom. Is dat een probleem?

Waar denkt u aan bij het woord ‘fiets’? Aan een elektrische of aan een fiets op louter spierkracht? In mijn omgeving is de elektrische fiets zo ingeburgerd, dat het niet meer aan de orde is om die speciaal te benoemen. Vorig jaar verkochten fietsenhandelaren een half miljoen e-bikes. De elektrische fiets wint jaar op jaar aan populariteit. En dat zie je op straat en op het fietspad. En aan ons stroomverbruik.

In het hoofdredactionele commentaar maakt Trouw kanttekeningen bij het stroomverbruik van de elektrische fiets (Opinie, 15 maart). Want ondanks al het enthousiasme blijft het een feit dat een e-bike wel energie kost en een naturel fiets niet. Een e-bike kan alleen een duurzaam etiket krijgen als die gebruikt wordt als alternatief voor de auto, zeker als die fossiel rijdt. Maar als de blijde e-biker anders thuis was gebleven, of op een fiets zonder motortje had gereden, betekent de e-bike een belasting voor het klimaat.

Het ligt gevoelig, blijkt uit de reactie van lezers op dit commentaar. Natuurlijk, een lezer als Freek Kuijper, die zijn Tesla de deur uit deed om voortaan naar het werk te ­e-biken, verplaatst zich aanzienlijk duurzamer dan tevoren (Uitgelicht, 18 maart). Hij vormt een prijzenswaardig voorbeeld. Maar hij heeft geen massale groep medestanders. Zeker, het aantal werknemers dat met de elektrische fiets naar het werk gaat neemt toe, maar hun aandeel in het woon-werkverkeer blijft bescheiden. En een aantal van hen kiest voor dit alternatief in plaats van reizen met het ov.

Zegen of zorg?

De e-bikers die ik ken zijn allen erg enthousiast. Ze komen veel vaker buiten, zijn meer in beweging en ook het samen fietsen gaat beter. De sterkere fietser past de stand zo aan dat de ander zonder te veel pijn en moeite hetzelfde tempo kan aanhouden. Of de een blijft puur op spierkracht fietsen, de ander met een accu, en dan gaat het tenminste samen op. In die zin is de e-fiets een zegen. Maar goed, ze kosten wel stroom. Niet veel per keer. Lezer Henk Kloosterziel uit Apeldoorn ­rekende voor dat het opladen van een volle accu neerkomt op evenveel stroomgebruik als ‘een kwartier strijken of een avond tv-kijken’.

Dat is niet iets om erg schuld­bewust van te worden tijdens een tochtje van 60 kilometer, inderdaad. Maar al die tochtjes bij elkaar, hoeveel is dat? En hoe groot is de afvalberg van de oude accu’s, die zeven jaar meegaan? Ik vind het nogal een dilemma om het plezier van samen fietsen met een e-fiets af te wegen tegen de schade voor het klimaat, als je alles bij elkaar neemt. Maar misschien laat ik Calvijn ten onrechte meeliften op de bagagedrager en ben ik te zwaar op de hand, dat zou best kunnen.

Vandaar mijn vraag: zijn die half ­miljoen verkochte e-bikes een zegen of een punt van zorg?

