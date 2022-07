Is de corona-enquête wel in goede handen bij de Tweede Kamer?

Premier Mark Rutte zei vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie, nadat hem was gevraagd of hij vindt dat hij voldoende heeft gereflecteerd op zijn leiderschap tijdens de coronacrisis: “Je moet op een gegeven moment ook weer een beetje door naar de toekomst, anders zijn we alleen nog maar aan het terugkijken en aan het stilstaan”.

Die ochtend publiceerde de Volkskrant een interview met een nogal ontstemde Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zijn kritiek in het kort: het kabinet negeert de adviezen van de raad en is daardoor niet voorbereid op een nieuwe coronagolf. Dijsselbloem: “We beginnen dadelijk weer zo’n beetje van nul.”

Het is Rutte ten voeten uit: tijdens de crisis herhaaldelijk roepen dat er wordt gestuurd in de mist, dat met ‘50 procent van de kennis 100 procent van de besluiten moet worden genomen’ en na afloop zeggen dat verantwoording afleggen belangrijk is, maar dat de politiek vooral weer verder moet.

Rutte en andere hoofdrolspelers zullen zich straks wel degelijk uitgebreid moeten verantwoorden, er is een parlementaire enquête naar de coronacrisis in aantocht. Deze week komt de Kamercommissie die het onderzoek gaat voorbereiden voor het eerst bijeen.

Waren de parlementariërs scherp genoeg?

De pandemie heeft een onvoorstelbare impact gehad, niet alleen op de samenleving, ook op de parlementaire democratie. In sneltreinvaart heeft de politiek ingrijpende besluiten genomen die grondrechten beperkten. Kamerdebatten werden geschrapt, politici kwamen noodgedwongen thuis te zitten. De enquête zal specifiek ingaan op de omgang met grondrechten én op de rol van de Tweede Kamer zelf. Waren de parlementariërs scherp genoeg, zeker in het begin van de crisis?

Beoogd voorzitter van de enquêtecommissie is Khadija Arib, die in het eerste jaar van de pandemie voorzitter was van de Tweede Kamer. Een hoofdrolspeler dus, iemand die normaal gesproken op het lijstje staat met te ondervragen mensen. Hoe denkt de commissie dit op te lossen?

Ingewikkelder wordt het lidmaatschap van Pepijn van Houwelingen van de enquêtecommissie. Inderdaad, het Kamerlid van Forum voor Democratie dat zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma vorig jaar toebeet: “Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen”.

Corona-ontkenners in de parlementaire enquêtecommissie

Iedere fractie heeft het volste recht om deel te nemen aan een parlementaire enquête. Hoe breder zo’n commissie is samengesteld, hoe beter voor het draagvlak. Maar in dit geval hebben we te maken met een politieke partij die corona afdoet als een griep, die het coronatoegangsbewijs een ‘apartheidspas op basis van een grote hoax’ noemt, die parallellen trekt tussen ongevaccineerden en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wat wordt de inbreng van Van Houwelingen in deze commissie? Zal hij Klaus Schwab, directeur van het World Economic Forum, willen oproepen voor verhoor?

Pieter Omtzigt stelde al eerder voor om deze belangrijke enquête de verantwoordelijkheid te maken van de Eerste Kamer, juist omdat de Tweede Kamer een niet te onderschatten rol in deze crisis had. Nu gaat het onafhankelijk Kamerlid zelf die voorbereidende commissie in, terwijl hij als eenpitter verdrinkt in het vele werk.

De Tweede Kamer is te druk met van alles, sterk gepolariseerd en nauw betrokken bij de coronabestrijding. Deze enquête laten uitvoeren door senatoren, mensen met meer afstand tot de besluitvorming – wat Omtzigt opperde klonk niet onverstandig.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.