Is de boosheid om misbruik door mannen niet te reducerend en karikaturaal?

‘Onbegrijpelijk is de geringe ophef die het incident internationaal weet te generen’, schreef Drayer. Enig succes boekte Michelle Obama toen wel met haar twitteractie ‘bring our girls back’. Nog schrijnender was de onverschilligheid in de zomer van 2014 toen de terroristen van Islamitische Staat in Sinjar een halve genocide pleegden op de Yezidi’s. Daar werden gevangen meisjes en vrouwen massaal verkracht, als seksslavinnen misbruikt en doorverkocht.

Denk ook aan de aanrandingen op Oudejaarsavond 2015, dichter bij huis in Keulen, waarvan meer dan 300 vrouwen aangifte deden. Hier werd zelfs door feministen geklaagd over de ‘disproportionele aandacht’ in de media alleen omdat, volgens hen, de plegers in meerderheid migranten waren. Gelukkig draait de vrouwelijke solidariteit met slachtoffers van seksueel geweld nu op volle toeren. Wereldwijd staan vrouwen op om publiekelijk te verklaren dat ze seksuele intimidatie en misbruik niet meer pikken. In de VS is een brede actie op Twitter gestart, die sinds zondag naar ons land is overgewaaid. Met de hashtag #MeToo delen duizenden Nederlandse vrouwen hun ervaringen op Twitter over intimidatie door mannen. In Frankrijk gaan vrouwen nog een stapje verder: ze worden aangemoedigd via een door een journaliste gestarte actie om de naam van degene die hen ooit lastigviel openbaar te maken. Aan de virtuele schandpaal te nagelen, zeg maar. De hashtag draagt hier de naam #BalanceTonPorc: ‘Verlink je varken’.

Is de boosheid van de actie #Ba­lan­ce­Ton­Porc niet al te karikaturaal?

Wat bij deze soms virulente acties opvalt, is dat de aanleiding ervan niet iets is als destijds in Nigeria, Sinjar of Keulen. Hier geen massale verkrachtingen van meisjes of vrouwen die tot seksslavinnen worden gemaakt. Het gaat om het chique Hollywood waar een almachtige filmproducent, Harvey Weinstein, misbruik van zijn gezag heeft gemaakt door actrices seksueel te intimideren. De wat beperkte oorzaak en de context van de huidige verontwaardiging vloeken wel met hun enorme wereldwijde impact. Kennelijk is het beklag van een of meerdere Amerikaanse actrices van meer gewicht dan, bijvoorbeeld, dat van een verkracht Nigeriaans schoolmeisje of aangerande Duitse vrouw. Nu kun je ook net zo goed stellen dat de aanleiding er niet toe doet, want het gaat om een opstand tegen misbruik en intimidatie door mannen. Een eeuwenoud probleem. Maar is deze boosheid niet al te reducerend en karikaturaal? Het overgrote deel van de mannen - ikzelf, mijn vader, mijn broer, mijn schoonzoon, om wat te noemen - zal zich niet herkennen in een al te generaliserende en weinig genuanceerde benadering. Die Harvey Weinstein is geen familie. En gewone mannen, die voor vrouwen graag een deur openhouden, zoals het hoort, zullen die zich misschien niet een tikkeltje ongemakkelijk voelen bij het lezen van een veralgemeniserende tekst als ‘verlink je varken’?