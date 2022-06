Is de Belastingdienst als institutie racistisch? Dat lijkt me niet

Ik kan me de teleurstelling van sommigen goed voorstellen bij het lezen van de brief van staatssecretaris Marnix van Rij over ‘institutioneel racisme’ bij de Belastingdienst. Eindelijk erkent de regering dit discriminerende mechanisme bij de fiscus door het ‘institutioneel racisme’ te noemen, dachten velen, maar als puntje bij paaltje komt haalt de brief inhoudelijk deze kwalificatie onderuit.

Nee, schrijft Van Rij, dit mechanisme werd niet aangestuurd of ‘geaccordeerd’ en niemand had er slechte bedoelingen mee. Bovendien stond aan de basis van de discriminatoire handeling geen ideologie die mensen indeelt in rassen. Volgens Van Rij gaat het ‘minder om opzet of intentie, meer om gedragingen die voortkomen uit onbewuste vooroordelen en onwetendheid’. Alsof je bij tropisch weer en koel pilsje bestelt en daarvoor in de plaats een glas lauw water krijgt. Een geval van de vlag die de lading (in de brief) niet dekt.

Het lijkt er meer op dat de staatssecretaris met een zwaard in de rug en een mes op de keel dit zogenaamde ‘institutioneel racisme’ moest officialiseren. Maar vervolgens kreeg hij toch de ruimte om zijn erkenning deels te ontkrachten. Het gebruik van de omstreden formule was voor hem een nederlaag die hij moest incasseren. Weigerde hij niet, twee maanden geleden, van racisme bij de fiscus te spreken dat hij liever als ‘discriminatoire’ praktijken omschreef? Ook voor premier Rutte was het een aangekondigde nederlaag: hij meed twee jaar geleden heel bewust de formule met ‘institutioneel’ racisme dat hij liever ‘systemisch’ zag.

Het mes was wellicht door een coalitiepartner op de keel van Van Rij (en Rutte) gezet terwijl de druk van maatschappelijke organisaties het zwaard was dat in de rug van de staatssecretaris prikte. In deze krant zei Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh dat de staatssecretaris ‘institutioneel racisme’ moest gebruiken om de pijn van benadeelden ‘te erkennen en herkennen’. Empathisch misschien maar op zich geen zuivere reden om de betwiste formule wel te gebruiken. De inhoud van de brief die met de officiële erkenning vloekt, lijkt me niets anders dan een politiek compromis.

‘Institutioneel racisme’ is zoals breed opgemerkt een sociologische term van oorsprong maar politiek geworden sinds het te pas en te onpas door de woke-beweging wordt gebruikt. Zelf de Trouw-redactie werd door een zwarte historica van ‘institutioneel racisme’ beschuldigd toen haar opiniërende bijdrage niet werd geplaatst (zie column Ombudsman van 3 juli 2020).

Is de Belastingdienst als institutie racistisch? Dit lijkt me niet. En moet de Pool, de Bulgaar, de donerende christen (zie brief van lezer Joop Baars uit Lijnden, gisteren in Trouw) of de donerende moslim op de zwarte lijst van de fiscus door de vlag van ‘institutioneel racisme’ worden gedekt? Ik verkies dan de woorden die ik gisteren las in het Trouw-commentaar als omschrijving van de kwalijke praktijken van de fiscus: ‘Discriminerende fraudebestrijding van de Belastingdienst’. En weer moet ik hier tot slot schrijver Albert Camus citeren: ‘De dingen slecht benoemen draagt bij aan het ongeluk van de wereld.’

