Is de aandelenaankoop in Air France-KLM niet gewoon een pyrrusoverwinning?

Minister Wopke Hoekstra van financiën is in één keer de bink, omdat hij bekendmaakte dat de staat der Nederlanden een belang gaat nemen in Air France-KLM. Maar in hoeverre hebben we het hier over duurzaam ondernemen? Zit er ook beleid achter dat verder reikt dan de dreigende personeelswisselingen bij Air France-KLM? Of gaat ook Nederland mee in de tendens om het eigen land meer op de kaart te zetten?

Lees verder na de advertentie

Het is een interessante vraag omdat we hier met z’n allen een kleine 800 miljoen euro voor uittrekken. Minister Bruins van medische zorg gaf in dezelfde periode aan dat we dit bedrag in de zorg in een paar dagen verbranden. De zorg in Nederland kost ons dus 70 miljard euro per jaar (rijksbegroting 2018).

Cruciaal voor de samenleving? Los van het gegeven dat ik de vergelijking nergens op vind slaan – want de uitgaven in de zorg komen direct ten goede aan de Nederlandse bevolking, terwijl dat bij de aandelenaankoop van KLM nog maar moet blijken – is die vergelijking tussen zorg en de KLM toch interessant. Met de aankoop van aandelen in KLM wordt volgens minister Hoekstra een ‘publiek belang’ gediend dat cruciaal is voor de Nederlandse economie. Ik concludeer dat het investeren in, dan wel opkopen van twee failliete ziekenhuizen kennelijk niet het publieke belang dient en niet cruciaal is voor de Nederlandse samenleving. De vervolgvraag is natuurlijk wanneer de regering weer de portemonnee trekt Volgens minister Bruins hoort dit bij het systeem dat we met z’n allen bedacht hebben, maar is dit niet meten met twee maten? Dat KLM is overgenomen door Air France is toch ook een gevolg van het systeem dat we gecreëerd hebben? De regering heeft in de Tweede Kamer alom lof geoogst door de aandelenaankoop, maar hebben we het hier niet over een pyrrusoverwinning? De vervolgvraag is natuurlijk wanneer de regering weer de portemonnee trekt. Als er een bank op omvallen staat? Het zou van een grotere visie getuigen wanneer de regering de portemonnee zou trekken om bijvoorbeeld de energietransitie voor iedereen in dit land mogelijk te maken om zo mede er voor te zorgen dat dit land over vijftig jaar ook nog leefbaar is. Daarbij hoort beleid met een langetermijnvisie. Dan denk ik niet alleen aan een land dat van het gas af is, maar ook aan een land dat duurzame innovaties stimuleert in nieuwe vormen van energie, industrie, wonen, zorg en mobiliteit. Daarbij hoort ook een duurzame luchtvaartsector die niet afgerekend wordt op economische groei, maar op duurzame innovaties.

Lees ook:

Ministers voerden ‘intensief’ gesprek met Canadese topman Air France-KLM Ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hadden in februari een ‘intensief’ gesprek met Ben Smith, de bestuursvoorzitter van Air France-KLM. Ze hebben hem op het hart gedrukt hoe belangrijk Schiphol en KLM zijn voor de Nederlandse economie.