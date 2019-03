Inzetten op klimaatadaptatie kan meer draagvlak opleveren dan CO2-uitstootbeperkende maatregelen

In de discussie omtrent het klimaat wordt veel onzin verkocht. Het artikel ‘Zeven klimaatmythes ontkracht’ draagt bij aan een discussie gebaseerd op feiten. Er zijn veel woorden nodig om te ontkrachten dat de mondiale bijdrage van Nederland gering is (0,0003 graden demping van de mondiale temperatuur), de conclusie is wel dat deze bijdrage zeer klein is.

Lees verder na de advertentie

De politieke discussie moet zich dan ook richten op het effect van de klimaatmaatregelen. Wegen de voorgestelde maatregelen op tegen de kosten? In de media circuleren diverse bedragen. De 1000 miljard van Baudet zijn hoogstwaarschijnlijk overdreven, maar vaststaat dat het gaat om vele miljarden. Is dit het allemaal waard als landen als Brazilië, China en de VS vrolijk blijven uitstoten? Is het niet veel verstandiger om te investeren in de bescherming van ons land tegen de gevolgen van klimaatverandering? Dus in dijkverhogingen, groen in de steden, waterbergend vermogen en in kennis over duurzame energie en landgebruik?

De argumenten die worden ingebracht, lijken er niet toe te doen

Deze kennis kunnen we vervolgens exporteren en inzetten als moderne ontwikkelingshulp. Dit levert wellicht meer klimaatwinst op dan honderden miljarden investeren in vermindering van de uitstoot. Ja, we voldoen met de vermindering van de CO2-uitstoot keurig aan ‘Parijs’, maar is er dan nog draagvlak bij de bevolking?

De discussie rond het klimaat vertoont gelijkenissen met het integratiedebat. Toen Bolkestein in de jaren negentig vraagtekens zette bij de integratie van minderheden werd hij verketterd. Iets soortgelijks is nu gaande. Wie oproept tot vertraging van beleid, óf vraagtekens zet bij de effectiviteit van maatregelen, wordt in het kamp van ontkenners van klimaatverandering geplaatst.

Kritische politici van VVD- of CDA-huize wilden enkel de Forum- en PVV-kiezers behagen. De argumenten die worden ingebracht, lijken er niet toe te doen. De uitkomst staat vast: Nederland gaat ingrijpend klimaatbeleid voeren. Het integratiedebat heeft uiteindelijk geleid tot de opkomst van populistische partijen.

Laten we lessen trekken uit het verleden en kiezen voor verstandig klimaatbeleid waarbij alle opties op tafel liggen. Dus ook de mogelijkheid om geen CO2-uitstootbeperkende maatregelen te nemen, maar in te zetten op klimaatadaptatie en kennisexport. Nederland levert op deze manier wellicht een wezenlijkere bijdrage aan mondiaal klimaatbeleid. Mét steun van de bevolking.

Lees ook:

Zo dien je klimaatsceptici van repliek: zeven klimaatmythes ontkracht Nu klimaat beleid begint te worden, slaat bij sommigen de twijfel toe. Zijn die maatregelen wel nodig? In dat debat hangt veel mist. Zeven misverstanden op een rij.