Invoering van weerbaarheidstrainingen en risico-analyses is een treurige aangelegenheid

De cijfers liegen er niet om. Bijna een derde van hen krijgt daarmee te maken. Dat komt zelden in de openbaarheid; maar één op de tien keer leidt zoiets tot een aangifte.

Je moet al een landelijk bekende bestuurder zijn als de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, wil zoiets de media nog halen. Of de bedreiging moet voor ieder zichtbaar op de openbare weg worden gekalkt, zoals de burgemeester van Woerden overkwam, of er moet een vuurwapen aan te pas komen, zoals bij de burgemeester van Voerendaal. Zo spectaculair zal het meestal niet zijn. Maar de gevolgen zijn er niet minder om. Aboutaleb bleef er tamelijk laconiek onder, maar in zijn woorden voelde je hoe hard een dergelijk incident moet aankomen, zelfs wanneer en het bijna routine geworden is. Zoiets went nooit.

Al een paar maanden geleden maakte de minister bekend politici en bestuurders te willen trainen in weerbaarheid tegen en omgaan met bedreiging en geweld. Bijna alsof ook dát de gewoonste zaak van de wereld is. Wat is er in dit land in Godsnaam gebeurd dat een dergelijke training noodzakelijk moest worden? Openbaar bestuur is inmiddels een zaak waarbij risico-analyse (hoe veilig is de woonomgeving?) tot het standaard ‘starters-pakket’ gaat behoren.

Geen epidemie

Vreemd genoeg lijkt het geweld in de samenleving als geheel intussen helemaal niet te zijn toegenomen. Integendeel. Ook al wordt Nederland met enige regelmaat opgeschrikt door gevallen van ‘zinloos (uitgaans)geweld’, de statistieken wijzen allerminst op een epidemie. De openbare ruimte wordt almaar veiliger. Misschien is die nationale schrik wel het paradoxale gevolg daarvan. Hoe schaarser het geweld (het laatste voorbeeld van zinloze doodslag op straat ligt alweer een flink eind terug), des te panischer wordt de reactie wanneer het zich voordoet.

Zoiets went (of in dit geval ont-went) kennelijk wèl. Of beter: hoe frequenter het onheil, des te minder dringt het verhoudingsgewijs door in de media en dus ook in het bewustzijn van het publiek. Kranten berichten zelden over het alledaagse; koppenmakers hebben hun handen vol aan het uitzonderlijke. Is de onrust over bedreiging met en uitvoering ván geweld mede het gevolg van die uitzonderlijkheid, en komen de maatregelen van de minister dus een beetje als mosterd na de maaltijd?

In mijn geheugen zitten een paar politieke gewelddaden in Nederland opgeslagen. Boven alles uit torent de moord op Pim Fortuyn, inmiddels alweer zestien jaar geleden, gevolgd door die op The van Gogh twee jaar later. Maar in 1986 wist Hans Janmaat nauwelijks het vege lijf te redden toen het hotel waarin hij met leden van de Centrumpartij vergaderde in brand werd gestoken. Zijn levenspartner raakte er blijvend invalide door. En vijf jaar later zag staatssecretaris Aad Kosto zijn woning door een bomaanslag grotendeels verwoest. Zelf was hij op dat moment niet thuis.

Tegen die achtergrond lijkt het huidige geweld grotendeels een verbale kwestie te zijn – een in de fik gestoken (dienst)auto en een ernstig beschadigd gemeentehuis in Waalre niet te na gesproken. Is het politieke geweld in Nederland werkelijk toegenomen? Of bleef het vroeger nog meer onder de radar dan nu? Als dat zo is, dan zijn er waarschijnlijk niet eens cijfers van om dat te staven.