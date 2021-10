Investeren in een brievenbusfirma is op zijn minst laakbaar

CDA-leider en demissionair minister van financiën Wopke Hoekstra is in opspraak geraakt, omdat hij tot vlak voor zijn huidig ministerschap een belang had in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Via deze brievenbusfirma werd geïnvesteerd in een safari-onderneming in Oost-Afrika. Doel was om daar werkgelegenheid voor de lokale bevolking te creëren.

Hoekstra’s naam dook op, samen met honderden topbankiers, zakenlui en politici, in de Pandora Papers: miljoenen gelekte bestanden, afkomstig van financiële dienstverleners uit oorden als de Britse Maagdeneilanden, Panama en de Seychellen. Deze belastingparadijzen worden doorgaans ingezet om vermogen te verhullen, onder andere voor belastingdiensten uit landen van herkomst.

In het geval van Hoekstra gaat het verhoudingsgewijs niet om veel geld: 26.500 euro. Toen het belang in 2017 werd verkocht schonk hij het rendement van 4800 euro aan een goed doel. Hoekstra zegt, net zoals de andere Nederlandse investeerders, onder wie topbankiers, altijd zijn belang te hebben gemeld aan de belastingdienst. Hij zegt niet te hebben geweten dat de investering liep via een belastingparadijs op de Britse Maagdeneilanden. Hij moet hier op zijn woord worden geloofd; andere investeerders zeiden desgevraagd dit wel te hebben geweten.

De vraag is of het deugt

De vraag die in het geval van Hoekstra voorligt is hoe geloofwaardig hij als politicus kan blijven opereren. Toen hij het belang nog had, schreef hij mee aan het CDA-verkiezingsprogramma, waarin stond dat belastingparadijzen moeten worden aangepakt. Als senator meldde hij zijn belang niet – dat hoefde volgens de regels niet – maar praatte hij wel mee over de internationale strijd tegen belastingontwijking.

Juridisch hebben Hoekstra en zijn mede-investeerders waarschijnlijk niets onoorbaars gedaan, maar de vraag is of het deugt. Er moet toch bij hen in de afgelopen jaren een lampje zijn gaan branden dat deze investering niet in de haak was, ook al werd er een goed doel mee beoogd. Een Nederlandse bv had prima gekund, transparanter en belastingplichtig. Bij ABN-topman De Swaan kwam het inzicht pas na publicatie van het nieuws. Hij stootte per direct zijn aandeel af, ‘omdat het schuurde met de tijdgeest’.

Pijnlijk

Vanuit het oogpunt van de hoge functies die Hoekstra en zijn investeringsvrienden bekleden is dit laakbaar gedrag. Bovendien is Hoekstra als minister van financiën verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire. Daarin werden mensen hard afgerekend op laakbaar gedrag als er mogelijk iets niet klopte in hun belastingaangifte. Hoekstra zegt over zijn belang niet alles te hebben geweten of er geen herinnering aan te hebben. Dat hebben we vaker gehoord van politici van dit demissionaire kabinet. Dat is op zijn minst pijnlijk om te moeten vaststellen.