Investeer in de GGZ, dan is paniekvoetbal niet langer nodig

De kranten staan er bol van: verwarde mensen op straat, recordaantallen dwangopnames, lange wachtlijsten, de symptomen van een falend GGZ-systeem. Hoe is dat toch mogelijk, in een land zo rijk en ontwikkeld als het onze?

Het antwoord, samengevat: mensen met ernstige psychische klachten hebben nauwelijks toegang tot psychologische behandeling. Als gevolg daarvan spelen we als maatschappij nu paniekvoetbal. We plakken pleisters op de ergste wonden (dwangopnames) en dweilen ondertussen met de kraan steeds wijder open.

In 2012 zette de GGZ-sector terecht in op ambulantisering: intensieve zorg voor mensen met ernstige psychische klachten moest in de wijk plaatsvinden en niet in de kliniek. De bedden zijn in rap tempo afgebouwd, maar de opbouw van de ambulante zorg voor mensen met ernstige klachten bleef achter. Als gevolg hiervan bleef in 2016 ook 300 miljoen euro aan GGZ-budget op de plank liggen. De meest kwetsbare mensen die intensieve zorg nodig hebben, zijn nu het kind van de rekening.

Terugverdienen

Helaas ziet elk kabinet GGZ vooral als kostenpost waarop bezuinigd moet worden. Dat dit een grove denkfout is, zien we nu aan alle dwangopnames en verwarde mensen op straat. Onderzoek toont keer op keer dat elke euro die we in GGZ investeren dubbel en dwars wordt terugverdiend door afname in kosten op andere fronten. Zo'n 49 procent van de arbeidsongeschiktheid in Nederland komt door psychische problemen. Tegelijkertijd besteden we slechts 10 procent van ons gezondheidsbudget aan GGZ, en daarvan feitelijk niets aan preventie van psychische klachten.

Terwijl je bijna zeker psychologische behandeling krijgt als je je met angstklachten of depressie meldt bij de huisarts, zijn er nauwelijks psychologen beschikbaar voor mensen met ernstige en langdurige psychische klachten. In concreto: gemiddeld één psycholoog per tweehonderd tot vierhonderd cliënten. Ik word dan ook wekelijks benaderd door mensen die wanhopig op zoek zijn naar een psycholoog. Dat is niet te verteren.