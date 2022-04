Individuen kunnen nooit zoveel besparen als gasverslindende Nederlandse bedrijven

De thermostaat lager zetten? De echte winst zal moeten komen van bedrijven die de knop omzetten, denkt energiecoach Hilbert Evers.

Als energiecoach ga ik op bezoek bij mensen die energie willen besparen. Met de campagne Zet ook de knop om kan ik dan ook alleen maar instemmen. Tegelijkertijd ben ik van mening dat niet bij de burger de grootste besparing te halen is, maar bij het bedrijfsleven.

Sommige mensen die ik advies geef, besparen energie uit idealisme, velen doen het ook uit financiële noodzaak: wegens de hoge energierekening. Na uitvoerige analyse van de woning en het woongedrag geef ik dan een advies waarmee 100 of 200 kubieke meter gas per jaar bespaard kan worden.

Meer zit er meestal niet in, want geld om grote investeringen te doen hebben deze mensen niet zomaar klaarliggen. En de subsidie die ze kunnen aanvragen is een kruimel op de bedragen die je moet betalen voor verbouwingen en vernieuwing van installaties.

Waar doe ik het voor?

Met de stijgende gasprijs hoor je steeds vaker dat bedrijven, waarvoor de kostprijs hoger uitvalt dan de verkoopprijs van hun producten, de overheid (dus de belastingbetaler) vragen om bij te springen. Maar als je je dan verder verdiept in de hoeveelheden gas die sommige bedrijven gebruiken om hun producten te kunnen maken (miljoenen tot miljarden kuub per jaar) en je vergelijkt dat met wat een typische woning gebruikt (1000 tot 1500 kuub per jaar), dan vraag ik me als energiecoach af waarom ik de moeite doe.

Ik vind dat we als maatschappij en overheid anders naar de economische bedrijvigheid moeten kijken. Er worden nu in Nederland vele stallen en kassen verwarmd om producten te laten groeien en verkoopbaar te maken. Denk aan kunstmest, bloemen (een luxeproduct!), groenten en vlees en andere producten die veel energie en gas gebruiken. Vaak gaan de producten van deze grote gasverbruikers naar het buitenland, en zo verkopen we dus nog steeds (indirect) gas aan het buitenland.

Overschakelen om te overleven

Als het niet meer uit kan qua energierekening, laten we dan stoppen deze producten (gesubsidieerd) te blijven maken. In het verleden hebben genoeg bedrijven op een ander product moeten overschakelen om te overleven als de omstandigheden veranderden. Daar is niets mis mee, want het zijn tenslotte ondernemingen.

Het wordt tijd dat we als maatschappij en overheid de knop omzetten. Dus niet efficiënter werken of produceren, maar simpelweg níet produceren en geen dure uitkoop- of tegemoetkomingsregelingen.

