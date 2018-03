Inclusiviteit loont, zie Black Panther

Tijdens de Oscaruitreiking afgelopen zondag grapte presentator Jimmy Kimmel dat de avond in het teken stond van 'inspirerende films die stuk voor stuk zijn verpletterd door Black Panther'. Kimmel doelde op het enorme commerciële succes van de veelbesproken superheldenfilm. De betekenis van dit succes voor film en diversiteit, ook in Nederland, kan niet worden onderschat. Het is een laatste waarschuwing aan filmproducenten en -regisseurs die (nog) niet openstaan voor diversiteit: verander of verlies.

In tweeënhalf week tijd bracht Black Panther in de VS ruim 500 miljoen en wereldwijd al bijna 900 miljoen dollar op. Daarmee is het nu al de op een na best bezochte superheldenfilm in de VS (Forbes, 4 maart). Ook in Nederland doet Black Panther het uitzonderlijk goed. Met een omzet van ruim 2,3 miljoen euro in de openingsweek behoort de film in Nederland tot de vijftig films met de 'beste eerste week', nog voor recente succesfilms als 'Avengers', 'Age of Ultron', 'The Dark Knight Rises' en 'Gooische Vrouwen'.

Het commerciële succes van Black Panther staat niet op zichzelf. Eerder scoorden Slumdog Millionare en Life of Pi goed in de bioscopen.

Het commerciële succes van Black Panther geeft een helder signaal af aan filmproducenten en -regisseurs: films met niet-witte protagonisten kunnen veel geld opleveren. Dat hadden zij natuurlijk allang kunnen weten. Verscheidene films waarin relatief onbekende niet-witte acteurs de hoofdrollen vervulden, zoals Oscarwinnaars 'Slumdog Millionaire' en 'Life of Pi', waren de afgelopen jaren commercieel succesvol. Net als 'Get Out' dat zondag de Oscar voor beste originele scenario won: de film kostte nog geen 5 miljoen dollar en bracht in totaal 255 miljoen dollar op. Recent Amerikaans onderzoek toont ook aan dat films die cultureel diverser zijn de afgelopen jaren winstgevender waren dan andere films (Los Angeles Times, 22 juni 2017).

De omzetcijfers van Black Panther illustreren tevens dat films met niet-witte helden en hoofdpersonages óók witte kijkers aanspreken. Zo bestaat het Amerikaanse publiek van Black Panther voor 37 procent uit Afro-Amerikanen en voor 35 procent uit witte Amerikanen (Variety, 18 februari). Dit logenstraft het vastgeroeste idee dat onder veel producenten en regisseurs leeft: dat het publiek (lees: het witte publiek) zich 'niet kan identificeren' met niet-witte hoofdpersonages en daar 'nog niet klaar' voor is. Filmproducenten en -regisseurs gebruiken dit als argument om het gebrek aan niet-witte personages te legitimeren.