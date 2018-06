In Trumps Amerika is het verboden om immigrantenkinderen te knuffelen

De wreedheden van de familie Kim tegen hun onderdanen, die de media in al hun gruwelijkheden in herinnering riepen, leek hij minder belangrijk te vinden dan hun dynastie: "Hij is een harde. Als je een land overneemt, een hard land met harde mensen [...], dan kan het me niet schelen wie je bent, wat voor streepje voor je had. Als je dat kunt met 27 jaar..."

Lees verder na de advertentie

En toen hij even later werd aangesproken op het lot van de inmiddels tweeduizend kinderen van illegale immigranten en asielzoekers, die gescheiden van hun ouders zijn vastgezet in detentiecentra langs de Amerikaanse zuidgrens, zei hij dat wel te betreuren, maar gaf hij anderen de schuld, en gebruikte het vooral als drukmiddel op de oppositie: "Ik haat het als kinderen worden weggenomen. De Democraten moeten de wet veranderen. Het is hun wet."

Een parallel trekken tussen de gruwelijkheden in Noord-Korea en de omstandigheden van im­mi­gran­ten­kin­de­ren in de VS lijkt oneerlijk

Daarmee gaf hij, zoals zelfs een strikt neutrale nieuwsbron als Associated Press vaststelde, een indrukwekkend potje liegen weg. Er is geen wet die de regering verplicht ouders en kinderen te scheiden, nadat ze zich om asiel bij de grenspolitie hebben gemeld of zijn betrapt op illegaal het land binnenkomen. Maar kinderen mogen ook niet bij hun ouders in de gevangenis zitten, en de regering-Trump heeft, doelbewust, besloten dat iedereen die illegaal het land binnenkomt voor die overtreding vervolgd en voorlopig vastgezet moet worden.

Het moet afgelopen zijn, zo beloofde Trump zijn kiezers immers, met het 'oppakken en loslaten' beleid, waarbij veel immigranten alleen een dagvaarding kregen. Omdat de speciale rechtbanken die immigratiezaken doen zwaar overbelast zijn en het dus jaren kan duren voor iemand aan de beurt is, mochten tot nu toe velen in vrijheid dat moment afwachten. Wat hen natuurlijk ruim de gelegenheid geeft een bestaan op te bouwen en te besluiten dat ondergedoken blijven beter is. De verhalen daarover, vinden de aanhangers van de harde lijn in de regering-Trump, doen natuurlijk de ronde in het thuisland van die mensen, en lokken nieuwe immigranten aan.

Het moet allemaal niet te makkelijk gaan, zo overwogen ook voorgaande regeringen. Maar uit een overzicht in de New York Times blijkt dat George W. Bush noch Barack Obama bereid was tot de draconische stap die de regering-Trump nu wel genomen heeft: kinderen weghalen bij hun ouders.

Een parallel trekken tussen de gruwelijkheden in Noord-Korea en de omstandigheden van immigrantenkinderen in de VS lijkt oneerlijk. Kim Jong-un liet familieleden en ondergeschikten ombrengen met zenuwgas en oorlogsartillerie. Drie jaar na zijn aantreden, rapporteerde de VN, zaten er 120.000 mensen om politieke redenen vast in gevangenissen en kampen, waar ze bloot stonden aan uithongering, verkrachting en gedwongen abortus. Daarentegen zag een verslaggever van de New York Times die in Brownsville in Texas een omgebouwd warenhuis vol kinderen mocht bekijken, alleen maar nette kamers, schone bedden en welwillend personeel.

Maar Colleen Kraft, de voorzitster van de Amerikaanse Academie voor Kindergeneeskunde, constateerde iets anders toen ze een kleiner opvangcentrum in Texas bezocht: emotionele verwaarlozing. Een meisje, twee jaar oud, weggehaald bij haar moeder, huilt hartverscheurend. Personeel probeert haar te troosten, biedt speelgoed aan, maar mag haar niet aanraken, laat staan optillen of knuffelen. Tegen de regels.

Die regels zijn ongetwijfeld in het leven geroepen om te voorkomen dat personeel de kinderen met slechtere bedoelingen betast. Maar Kraft was niettemin ontzet. "We wisten allemaal wat er aan de hand was met dat kind. Ze had haar moeder niet, en niemand kon dat verhelpen." En het kind liep, waar ze bij stond, mogelijk zwaar psychisch trauma op: toxische stress die de hersenen permanent verandert en op latere leeftijd tot gezondheids- en gedragsproblemen kan leiden. "De basisbehoefte, als jong kind op volwassenen te kunnen vertrouwen, werd niet vervuld. Dat weerspreekt alles wat weten over wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien."

De meest meedogende reactie uit het Witte Huis kwam tot zondagavond van Melania Trump

Een Koreaans werkkamp is het daarmee nog niet, maar in beide gevallen worden mensen om politieke redenen vastgehouden in omstandigheden die hen kwaad doen. En dat – en misschien ook wel de golf van publiciteit er omheen – maakt ook sommige Republikeinse Congresleden onrustig. "Dit is een symptoom van een gebrekkige strategie, in het land van de vrijen en dapperen moeten we kinderen niet als afschrikwekkend voorbeeld gebruiken", zei Will Hurd, die in het Huis van Afgevaardigden een grensdistrict in Texas vertegenwoordigt.

Maar minister van justitie Jeff Sessions, die in april het bevel gaf tot de strenge aanpak van illegale immigranten, haalde er de Bijbel bij: "Ik zou willen verwijzen naar de apostel Paulus en zijn duidelijke, wijze bevel in Romeinen 13, de wetten van de overheid te gehoorzamen, omdat God die heeft ingesteld om orde te bewaren", zei hij. Wat hem weer op de nodige protesten kwam te staan van predikanten en priesters die in de Bijbel ook andere dingen hadden gelezen. "Paulus heeft altijd gezegd dat we de wetten van de overheid moeten gehoorzamen als die overeenkomen met Gods wet", zei kardinaal Timothy Dolan van New York. Volgens hem is de regering 'onrechtvaardig' en 'on-Amerikaans' bezig.

De verontwaardiging en slechte publiciteit zet extra druk op een immigratiedebat dat komende week in het Huis van Afgevaardigden wordt verwacht. Na lang en moeizaam onderhandelen zijn de Republikeinen het daar eens geworden over een wet die verschillende lastige onderwerpen combineert. Daaronder een regeling voor de 'Dreamers', inwoners van Amerika die jaren geleden als kind illegaal immigreerden met hun ouders en onder de regering-Obama tijdelijke verblijfsrechten kregen. Maar ook 25 miljard dollar waarmee president Trump eindelijk zijn felbegeerde muur aan de grens met Mexico kan bouwen. En op het laatste moment werd daar ook aan toegevoegd dat de regering niet langer kinderen van hun ouders mag scheiden.

Of die wet er door komt, is nog maar de vraag. De voorgestelde 'amnestie' voor de Dreamers leidt tot woede bij pressiegroepen tegen immigratie, die veel invloed hebben bij de Republikeinen. En de Democraten, die de wet in het Huis niet kunnen tegenhouden, maar misschien wel in de Senaat, zijn fel gekant tegen Trumps muur. Om die reden is het de afgelopen maanden al een paar keer mislukt om een akkoord over immigratie te bereiken. Misschien geven die vastgezette en ongeknuffelde kinderen net de doorslag. Maar niet omdat ze het hart van Donald Trump hebben doen smelten. De meest meedogende reactie uit het Witte Huis kwam tot zondagavond van Melania Trump. Ze liet haar woordvoerder tegen CNN zeggen dat ze 'gelooft dat we een land zijn dat alle wetten gehoorzaamt, maar ook regeert met een hart.’