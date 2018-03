In Slowakije worden kritische journalisten op handen gedragen

Vorige week gingen in Bratislawa meer dan 30.000 mensen de straat op, een van de grootste demonstraties sinds 1989, en maandag stapte de van corruptie verdachte minister Robert Kalinak op. De moord op Kuciak werd ervaren als een brute aanval op vrijheid en democratie. Daar is niks links of rechts aan. Waar journalisten worden zwartgemaakt, geïntimideerd, vermoord, kunnen bestuurders EU-subsidies in eigen zak steken en hun eigen versie van de feiten ventileren zonder kans te lopen op tegenspraak.

Het zijn meestal 'de media' die corruptie, belastingontduiking en vriendjespolitiek aan het licht brengen - zoals laatst nog met de dubieuze 'flitsbenoeming' van Martin Selmayr tot EU-secretaris-generaal. Voor zulke kritiek op het graaiende of corrupte establishment zouden juist anti-establishmentpartijen als PVV, Denk en Forum voor Democratie de media dankbaar moeten zijn. En toch zetten juist zij 'de media' zoals bekend graag neer als onderdeel van het verdorven linkse establishment.

Toen de kritische journalist Can Dündar ons parlement in november bezocht, verweet Denk-voorman Kuzu hem een podium te bieden aan mensen die Turkije willen 'afzeiken'. Tegen Dündar, ex-hoofdredacteur van één van Turkije's oudste kranten, eiste het Turkse OM levenslang, omdat hij Turkse wapenleveranties aan groepen in Syrië aan het licht bracht. Een echte held, maar niet voor Kuzu.

Dat is ook de strategie van Donald Trump, wiens instinctieve afkeer van 'de media' werd aangemoedigd door zijn campagneleider Steve Bannon, een strateeg die begrijpt dat je de pers dankzij Twitter niet meer nodig hebt, zodat je haar gezag onbezorgd kunt ondermijnen. Onze mediamijdende Geert Wilders is daarin zo succesvol, dat het gezag van pers en media ook bij ons is afgekalfd. Journalisten zijn onderdeel van een complot van het establishment.

Baudet

Thierry Baudet pakt het subtieler aan. Trouws interview met FvD-politica Annabel Nanninga twitterde hij gretig door, want als Trouw aandacht aan zijn partij besteedt, dan is er van die roddels over racisme natuurlijk niks waar. Maar vorige week twitterde hij ook dit: "Weet iemand of die speech van Bannon van vandaag in Frankrijk ergens integraal terug te zien is? Heb niet zo'n vertrouwen in onze geliefde journalisten die het wel even voor me gaan 'samenvatten' namelijk...".

Dat 'onze geliefde journalisten' is helemaal volgens het boekje van de door Baudet bewonderde Steve Bannon, die dezer dagen door Europa toert om populisten als Marine Le Pen te adviseren en volgens wie 'de media' over 'nul integriteit' en 'nul intelligentie' beschikken - reden waarom het Witte Huis volgens Bannon alle recht had te komen met 'alternatieve feiten' over de opkomst bij Trumps inaugurele rede.

De pers omlaag halen - vraag die Slowaakse demonstranten eens wat ze daarvan vinden.

Leonie Breebaart onderzoekt in haar column de actualiteit op filosofische wijze. Wat is daar nou erg aan? U vindt haar columns in dit dossier.