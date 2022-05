Bij ons is het nog redelijk rustig, als mensen er alles aan doen om het land te verlaten is dat vanwege vakantie, niet vanwege bombardementen. Maar in Rusland wordt op de staatstelevisie de Derde Wereldoorlog al uitgebreid besproken, inclusief het gebruik van kernwapens. Beelden van raketlanceringen zetten de boodschap kracht bij. “Tel maar af”, zegt de presentator. En dan volgt een rijtje doelen, gemeten vanaf Kaliningrad. “Berlijn: 106 seconden. Parijs: 200 seconden. Londen: 202 seconden.”

In de dagelijkse talkshow van Vladimir Solovjov – de man wiens Italiaanse villa de wereld overging toen activisten met rode verf een bloedbad maakten van het zwembad – wordt een nucleaire confrontatie ‘de meest waarschijnlijke uitkomst van dit alles’ genoemd. Solovjov ligt er niet wakker van. “Wij patriotten die sterven voor het moederland zullen naar de hemel gaan, terwijl zij in het Westen gewoon zullen creperen.” Overspannen retoriek? Mogelijk, maar in feite zeggen Poetin en zijn minister van buitenlandse zaken Lavrov hetzelfde. Mocht het Westen zich direct mengen in de oorlog, dan zal Rusland ‘bliksemsnel’ reageren ‘met middelen waar niemand anders over beschikt’, zei Poetin woensdag. En Lavrov meldde quasi-diplomatiek zeer bezorgd te zijn over de ‘reële dreiging van een kernoorlog’.

De boodschap is duidelijk: tart ons niet verder, of we zetten de halve wereld in brand. Deze dreiging versterkt in het Westen de oproep om terughoudend te zijn met militaire steun aan Oekraïne, zowel bij geopolitieke realisten als bij moreel bezwaarden. Tot die laatste groep behoren 28 Duitse intellectuelen en kunstenaars, die vrijdag een open brief publiceerden. Zij vragen kanselier Scholz geen wapens te leveren aan Kiev, en wijzen inderdaad op het gevaar van een nucleaire clash en een nieuwe wereldoorlog. Streef naar de-escalatie, niet naar escalatie, schrijven ze.

Klinkt goed, de-escalatie. Ik ben er ook helemaal voor, net als voor ontwapening. Maar niet als het betekent: zegt u het maar, tsaar Vladimir, en sorry dat wij ons verdedigd hebben. Via Der Spiegel antwoordde de Oekraïense schrijfster Jevgenia Belorusets de ondertekenaars aldus: “Jullie veroordelen ons eigenlijk tot verdwijnen. Wat gebeurt er als men Poetins handelen door de vingers ziet, toestaat, vergeeft? Zijn de geweldige auteurs en kunstenaars gereed voor de dreigende gevolgen?”

Het is precies de vraag waar ook de Navo, EU en daarmee verbonden landen voor staan. Niemand zou Poetin moeten willen provoceren, maar wat als Poetin de bescherming en verdediging van het internationale recht (‘Gij zult geen andere landen inlijven’) al als een provocatie beschouwt? Wat als hij de afgelopen jaren in Syrië en Oost-Oekraïne heeft laten zien dat de-escalatie voor hem altijd de opmaat is naar re-escalatie?

Het is niet alleen de soevereiniteit van Oekraïne die hier in het geding is, al is die in zichzelf elke verdediging al waard, het gaat om meer. In de eerste plaats om de volgende potentiële doelwitten van het Russische imperialisme, vervolgens om de gehele veiligheidsstructuur van Europa en de internationale gemeenschap. De wereld is veranderd door de inval in Oekraïne, en de vraag is wat we daarmee doen.