In Parijs op bezoek

Ik had natuurlijk wat beters te doen op deze Koningsdag, maar een presidentiële uitnodiging op het Elysée-paleis kon ik onmogelijk weigeren. Ik werd in de vroege ochtend met de privéjet van de president opgehaald, een Dassault Falcon 7X, en naar Parijs gevlogen. Het Franse staatshoofd zat ongeduldig op mij te wachten. Op een tv-scherm werden beelden uit Nederland uitgezonden. Emmanuel Macron droeg een wit overhemd met opgestroopte mouwen en verwelkomde me: “Ik liet u als expat overkomen om mij alles van dit fête du roi te vertellen.” Ik knikte, ging zitten en keek samen met hem naar het koninklijke bezoek dat net in 010 was begonnen.

Ik had nog geen woord uitgesproken voordat de president uit zijn fauteuil Lodewijk XVI sprong en begon te brullen: “Moet u kijken wat een eenheid! Wat een harmonie! Tout orange! Alsof heel Nederland in een multicultureel elan bijeen is gekomen om de vaderlandse identiteit te vieren! Hoe noemen jullie dat? Het ons-gevoel, geloof ik”. Ik schudde nee en corrigeerde hem: wij-gevoel. Macron ging weer zitten.

Ik legde hem uit dat niet iedereen deel van het feest wilde zijn en wees naar het republikeinse protest langs de route. Macron keek naar het protestvak waarin enkele borden met als tekst ‘Willem de Laatste’ te zien waren en begon luidop te lachen: “Une protest cela? Een handvol activisten bijeen gepropt, zeg maar de nuttige idioten van de monarchie, verdronken in een zee van honderdduizend feestvierende Oranjeklanten? Weet u dat ik geen bezoek ergens kan afleggen zonder dat duizenden Fransen op pannen slaan, schreeuwend om mijn ontslag? Dat ze in Grenoble een opgehangen pop met mijn namaakkop met stokken hebben geslagen en in de fik gezet? Dat ze in Nice een soortgelijke pop op de rails voor de trein hebben gegooid?”

Ik schoof ongemakkelijk op mijn stoel en wierp tegen dat de koning nog maar 58 procent van de Nederlanders achter zich kreeg en dat men de monarchie te duur vond. Macron bulderde plots van het lachen: “Ik zit zelf op 25 procent en ben jaloers op de score van Alex! Te duur? Mijn presidentiële budget ligt op 105 miljoen, heb 169 auto’s tot mijn beschikking en 107 communicatieadviseurs voor een bedrag van 1,7 miljoen. Er kan bij jullie dus nog wat bij.”

Intussen was de koninklijke stoet bij Plein 1940 aangekomen en de koning en Máxima stonden voor de menigte te dansen. Macron werd somber: “Regardez, wat een eensgezindheid, wat een vrolijk volk, geen valse noot. Weet u dat op onze nationale feestdag, le quatorze juillet, gemiddeld 600 auto’s in lichterlaaie worden gezet, 15 agenten gewond raken, politiebureaus aangevallen en bijna 400 mensen gearresteerd worden?” Macron greep naar een fles oranjebitter die hij speciaal uit Nederland had laten komen en schonk mij een glas in. Hij keek zwijgend naar het verloop van het bezoek. Soms liet hij vol afgunst een vers aangeleerd Nederlands woord los: “Verrukeluk! Ongelufeluk!” Toen de koninklijke familie op het podium bij de Markthal klom en You never walk alone werd gezongen, zag ik een paar afgunsttranen op zijn presidentiële wangen glijden. Het was tijd om afscheid te nemen. Bij de deur trok Macron aan mijn linkermouw: “Geloof niet al die zeurpieten onder jullie. Ik ben jaloers op jullie konijnedag. Hebt u per toeval het 06-nummer van Lee Tower?”

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.