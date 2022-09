In ‘niet normale’ politieke tijden gooit Biden de remmen los en maakt ‘MAGA-Republikeinen’ uit voor ‘semi-fascisten’

Was het een plechtige toespraak tot de natie of een politieke speech die Joe Biden donderdagavond hield? Voor ‘plechtig’ pleitten de locatie, de aankleding, het tijdstip en het onderwerp.

Biden sprak in Philadelphia in Pennsylvania, voor Independence Hall, de plek waar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet werden opgesteld. De gevel was rood uitgelicht en uiteraard van Amerikaanse vlaggen voorzien; twee mariniers, mooi afstekend in hun witte uniformen, stonden strak in de houding. Biden gaf de toespraak om acht uur ‘s avonds, wanneer het grootste aantal Amerikanen voor de televisie zit. En het ging over een groot gevaar dat het land bedreigt: het ondergraven van de democratie zelf.

Maar dat er een politicus bezig was punten te scoren voor zijn eigen partij was ook duidelijk.

In de staat Pennsylvania maken de Democraten over twee maanden een goede kans de Republikeinen een senaatszetel afhandig te maken. Als je als president toch een toespraak wilt geven, doe het dan ergens waar je de burgers extra graag bij de politiek betrekt. Dat gevaar voor de democratie bleek zich volgens hem vooral op te houden onder aanhangers van die Republikeinen.

En journalistiek Amerika zag het ook meer als een verkiezingstoespraak dan een preek van het staatshoofd: op nieuwszenders als CNN en MSNBC werden Bidens woorden live uitgezonden, maar niet op de algemene tv-netwerken, die er hun series niet voor opzij zetten. De rechtse zender Fox News had kennelijk zijn eigen redenen om de toespraak te negeren. Maar die pakte later die avond en de volgende dag uit. Over de schande dat hij die twee mariniers als rekwisieten had gebruikt. En over de onterechte beschuldigingen die Biden over de Republikeinen had uitgestrooid.

MAGA-Republikeinen

Dat had hij niet, hielden de president en zijn woordvoerders die vrijdag vol. Biden had consequent gesproken over ‘MAGA-Republikeinen’, de subgroep die zich schaart achter de ‘Make America Great Again’ leus van Donald Trump. Die groep gelooft diens bewering dat Biden president is dankzij een gestolen verkiezing, en dat in 2024 de Democraten opnieuw dankzij kisten met extra stembiljetten en partijdige stemcomputers willen winnen. En MAGA-aanhangers vergoelijken de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, bedoeld om te voorkomen dat het Congres Bidens presidentschap officieel zou maken, als ‘een demonstratie’.

In een bijeenkomst eerder deze week gebruikte Biden nog hardere woorden voor die groep: semi-fascisten. Dat was natuurlijk helemaal onacceptabel voor Republikeinse voorlieden en voor commentatoren in rechtse media. In een toespraak even voor Biden in Philadelphia aan het woord kwam, riep de voorzitter van de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, de president op om zijn excuses aan te bieden voor het beledigen van tientallen miljoenen Amerikanen.

Dat excuus kwam er natuurlijk niet. In zijn tv-toespraak nam Biden het woord fascisme niet in de mond, maar zinspeelde hij er wel op: “We zijn in de kern nog steeds een democratie – maar de geschiedenis leert ons dat blinde trouw aan één leider, en een bereidheid tot politiek geweld fataal zijn voor de democratie. En er is geen twijfel aan dat de Republikeinse partij wordt gedomineerd en geïntimideerd door Donald Trump en de MAGA-Republikeinen.”

Die uitdrukking hoor je alle Democratische leiders en kandidaten nu gebruiken. Het is voor hen een handige manier om elke keer als ze de Republikeinse Partij moeten noemen, de luisteraar er even aan te herinneren aan wie die partij zich heeft onderworpen.

De rem gaat eraf

Dat Biden hem nu ook gebruikt, en zo’n prominente gelegenheid aangrijpt om er de Republikeinen mee om de oren te slaan, laat zien dat ook bij de Democratische president, die bij zijn aantreden beloofde de verbinding te zoeken en in zijn eerste jaar in het Witte Huis de naam van zijn voorganger zo min mogelijk noemde, de rem er nu af gaat.

Biden heeft de afgelopen maanden het nodige gedaan gekregen, soms met, maar meestal zonder medewerking van de Republikeinen. Hij ziet hun volgzaamheid jegens Trump als een groot gevaar. En hij ziet ook in de peilingen dat zorg om de democratie voor de kiezers een van de belangrijkste onderwerpen is geworden. Twee op de drie Amerikanen denkt dat die op instorten staat.

Opvallend genoeg zijn Democraten en Republikeinen het daarover roerend eens, in beide groepen heeft 69 procent die angst.

‘Ultra-links fascisme’

Het schrikbeeld dat die Republikeinen hebben, is doorgaans wel een heel ander dan waar Biden het over had. Zij vrezen wat Donald Trump tijdens zijn presidentschap ‘een nieuw ultra-links fascisme’ noemde, ‘dat onze geschiedenis wil uitwissen, onze helden belasteren, onze waarden uitwissen en onze kinderen indoctrineren’.

Maar ook weer niet niet alle Republikeinen geloven in dat schrikbeeld. En bij de Democraten maakt de zorg over de democratie, in combinatie met woede over het afschaffen door het Hooggerechtshof van het landelijke recht op abortus, dat ongebruikelijk veel van hen van plan zijn in november te gaan stemmen.

Als in peilingen de twee presidenten tegenover elkaar worden gezet, alsof het al september 2024 was en ze allebei de kandidaat van hun partij waren, dan geven de Amerikanen in ruime meerderheid liever hun stem aan Biden dan aan Trump: 50 tegen 44 procent.

Het is pas 2022, en normaal gesproken verliest een nieuwe president in de eerste congresverkiezingen na zijn aantreden de nodige zetels. Maar zoals Biden zei: “Te veel van wat er in ons land gebeurt is niet normaal.” En als dat toch zo moet zijn, hopen de Democraten, laat dan ook de verkiezingen van komende november spotten met alle regels.

Bas den Hond is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft wekelijks een column.