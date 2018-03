In mijn vriendenkring zitten veel Denk-stemmers van wie ik het niet had verwacht

We zijn van de generatie die medelanders werden genoemd. Dat was in de tijd van Ruud Lubbers. En op een dag mochten die medelanders stemmen in gemeenteraadsverkiezingen. 's Ochtends vroeg toog mijn vader naar de stembus. Hij stemde op Lubbers. De partij van de migranten was toen het CDA. Bij het overlijden van de staatsman moest ik denken aan die eerste daad van burgerschap.

Mohammed woont in Amsterdam Nieuw-West, een buurt waar ik over een jaar ook inwoner van zal zijn. Het is het grootste stadsdeel van Amsterdam met relatief de meeste allochtone Amsterdammers. Tot groot chagrijn van de Nieuw-Westers wordt er in de media veel aandacht besteed aan de migrantenproblematiek van dit stadsdeel, het drukt elk ander verhaal weg. Mohammed heeft er weinig last van. Hij woont er met plezier. Zijn kinderen zeilen over de Sloterplas, er is overal groen en het drukke centrum is niet ver weg. Als we kijken naar criminaliteit dan moet ik toegeven dat er in mijn Rivierenbuurt meer afrekeningen hebben plaatsgevonden dan in zijn lommerrijke stadsdeel.

Er is een welbespraakte, dynamische generatie van Nederlanders met een dubbele achtergrond opgestaan

Nieuw-West is het stadsdeel waar met de landelijke verkiezingen Denk stevig doorbrak. Ze versloegen hier de PvdA. De gekleurde stem laat zich horen, werd er geroepen. Ik ontmoette toen een van de jongens die zich inzetten voor Denk; hij keek enthousiast vooruit naar de verkiezingen. "Dan gaan we oogsten." Het heeft lang geduurd voordat de migrantenpartijen doorbraken. Het heeft me altijd verbaasd dat in de tijd van Pim Fortuyn er geen tegenwicht kwam. Dat is nu anders. Er is een welbespraakte, dynamische generatie van Nederlanders met een dubbele achtergrond opgestaan. Hun stem op Denk is een proteststem tegen de continue brij van vooroordelen en stigmatisering. In Nieuw-West voorzie ik een grote steun voor Denk: ze geven de woede en het onbehagen van de tweede- en derde-generatiemigrant een politiek gezicht. In mijn vriendenkring zitten veel Denk-stemmers van wie ik het niet had verwacht. Men wil terugslaan in de politieke arena.