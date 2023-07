In mijn vaders tijd was eigen verantwoordelijkheid voor links nog geen vies woord

Ik lijk mijn vader wel, moet ik enigszins tot mijn eigen verbazing constateren.

Mijn vader, Berry Withuis (1920-2009), begon zijn schrijvend leven eind jaren dertig als leerling bij de Brummense Courant. Na de oorlog werd hij chef van de noordoostelijke edities van de communistische krant De Waarheid, die toen – dankzij de rol van de communisten in het verzet – de grootste krant van Nederland was. Onvoorstelbaar. Lang duurde die glorieuze toestand niet. Met het killer worden van de Koude Oorlog kelderde het aantal abonnees en verschrompelde De Waarheid tot een vreugdeloze partijkrant van de CPN.

Nadat in 1947 de regionale edities waren opgeheven, werd de landelijke redactie gevestigd in het fameuze gebouw Felix Meritis aan de Amsterdamse Keizersgracht. Mijn vader hield het er zo’n tien jaar uit. Vanaf 1957 trachtte hij een nieuw bestaan op te bouwen als freelancer. Dat was niet eenvoudig. Als bekend communist kwam hij moeilijk aan de bak.

Verraad aan zijn kameraden

Weliswaar zou menige politieke redactie hem van harte hebben verwelkomd, maar hij beschouwde het als verraad aan zijn kameraden om in de ‘burgerlijke pers’ over politiek te schrijven. Gelukkig was hij een hoofdklasseschaker. Als simultaanspeler, organisator en schrijver zou hij zijn leven verder wijden aan het heilige spel op de vierenzestig velden. Dat kon toen nog. Inmiddels hebben haast alle kranten hun schaakrubrieken gestopt.

Ik bezit een kopie van zijn laatste rubriek in het Algemeen Dagblad. Ruim dertig jaar lang bevatte die rubriek elke dag twee stellingen uit echte partijen. De lezer moest bedenken hoe, bijvoorbeeld, wit in drie zetten mat kon geven. ‘Dagschaak’ werd een instituut en de boekjes met de gebundelde opgaven waren bestsellers.

Eén gelijkenis tussen ons is dat mijn vader, toen hij oud was, vooruit werkte. Er moest een stapeltje liggen. Stel dat hij ziek zou worden. En zie: nog niet had ik de uitnodiging om deze column waar te nemen geaccepteerd, of ik koos een mooi exemplaar uit mijn voorraad schrijfboekjes en begon onderwerpen en redeneringen te noteren. Net als hij vind ik het wel zo veilig om wat voorraad te hebben. Als schrijfster en wetenschapster ben ik niet gewend aan de ijzeren krantendeadline.

Een tweede gelijkenis is dat wij ons allebei niets aantrekken van de ‘pensioengerechtigde’ leeftijd. Mijn vader stopte op zijn tachtigste verjaardag. Zijn laatste rubriek droeg nummer 11.651. Maar onder deze gelijkenis gaat een groot verschil schuil. Dat hij zo lang doorging was ook omdat hij geen pensioen hád. Ik wel. Voor mij is deze column geen noodzaak.

Bij De Waarheid werden medewerkers geacht hun pensioenrechten in te leveren, net zoals CPN-Kamerleden nauwelijks meer verdienden dan het minimumloon. Bovendien stelde de regering in 1951 voor communisten een beroepsverbod in. De kans op een baan met pensioenvoorziening was dus klein. Heden ten dage zou er vast wel een Liesbeth Zegveld bereid zijn voor deze officiële uitsluiting compensatie te eisen. In mijn vaders tijd was eigen verantwoordelijkheid voor links nog geen vies woord. Van de huidige compensatiesamenleving zou hij raar opkijken. Net als ik.