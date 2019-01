In mijn prikkelgevoelige hersenpan is een flubbertje dekbedhoes gevuld met lucht onverdraaglijk

Een van de redenen voor mijn slapeloosheid was dat het dekbed niet goed in de hoes had gezeten. Vulling en omhulsel sloten in de rechterbovenhoek (voor de kijkers links) niet op elkaar aan. In mijn prikkelgevoelige hersenpan is zo’n flubbertje dekbedhoes gevuld met lucht onverdraaglijk. Om het op te lossen moest ik met de deken gaan hannesen en dan zou mijn vriendin wakker worden en dat wilde ik niet.

Lees verder na de advertentie

Ik was ook onrustig omdat de wasmachine ermee was opgehouden. Op het display knipperde een foutcode, op internetfora werd me aangeraden er een mannetje bij te halen. Ik haat mannetjes over de vloer. Op het afgesproken tijdstip verstop ik me het liefst onder mijn bed, ook al heb ik zelf gebeld. Als ze aan het werk zijn, weet ik nooit of ik er uit interesse bij moet gaan staan of niet. Soms vragen ze: ‘Mag ik misschien even van uw toilet gebruikmaken?’ en dan hangt hun lucht nog uren in huis.

Nog kon ik niet gaan slapen, er schoot me nog een andere Marga te binnen

Een andere reden waarom ik zelfs op de bank nog wakker lag, was dat ik net voor het slapen een afspeellijst was gaan samenstellen met Nederlandstalige liedjes uit de jaren tachtig. Naast juweeltjes als ‘Intimiteit’ van Kadanz en ‘Foto van vroeger’ van Rob de Nijs, had ik ook ‘Hou toch die kop’ van een zanger genaamd Dingetje geselecteerd. En nu dacht ik: ken ik eigenlijk nog ander werk van Dingetje?

Ik herinnerde me het singeltje ‘Ik wil voor mijn verjaardag een Dolly Dot’ dat ik op mijn twaalfde voor zes gulden kocht in de platenzaak. ‘Geen Luv, geen Babe, maar een Dolly Dot’, zo ging de tekst, ik zong het zachtjes mee vanaf de bank. De naam Marga Bult kwam op, in welke meidengroep zat die ook al weer, Babe of Luv? Even googelen op mijn telefoon, Babe, het was Babe, maar nog kon ik niet gaan slapen, want er schoot me nog een andere Marga te binnen, Marga Scheide, en ik wist niet meer of dat nou twee verschillende zangeressen waren, Marga Bult en Marga Scheide, of dat het een en dezelfde artiest betrof, die tussentijds haar naam had veranderd. Wéér googelen. Nog kon ik niet gaan slapen.

Schrijver en dichter Erik Jan Harmens over de prikkels die het druk maken in zijn hoofd. Lees hier meer van Erik Jan.