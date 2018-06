In Mexico-Stad moet je niet zeuren over de hitte

Calorsplaining is een combinatie van 'calor', het Spaanse woord voor hitte, en 'explaining', en is vooral bedoeld om op komische wijze het verschil tussen Mexico-Stad en het noorden van het land bloot te leggen.

Calorsplaining gebeurt standaard in mei en juni, als de zomerse hitte toeslaat in de hoofdstad. Mexico-Stad ligt in een vallei, op tweeëneenhalve kilometer hoogte, en door het gebrek aan wind knalt de zon er nogal hard op, zeker in vergelijking met het altijd prettige lenteweer van voorgaande maanden. De Chilangos, zoals de hoofdstedelingen heten, moeten er weinig van hebben en laten er luidkeels hun ongenoegen over horen.

De reactie van de Norteños, de Mexicanen uit het noorden, is al even voorspelbaar. In gortdroge deelstaten als Chihuahua, Sonora en Coahuila is het immers bijna het hele jaar veel heter dan in de hoofdstad.

Chihuahua "Heet? Jullie Chilangos kunnen nergens tegen!", liet collega Argelia uit Chihuahua me per berichtje weten. "Kom eens langs in Chihuahua!" De inwoners van de noordelijke woestijnstaat Sonora meesmuilen dat ze 'bij minder dan dertig graden een trui dragen' Nog bonter maken de inwoners van Hermosillo, de hoofdstad van woestijnstaat Sonora, het. Terwijl de Chilangos puffen en zweten, meesmuilen zij dat ze 'bij minder dan dertig graden een trui dragen' in hun stad, die ook wel bekend staat als 'Hornosillo' (van 'horno', het Spaanse woord voor 'oven'). Dat is calorsplaining, klaagde een hoofdstedelijke twitteraar: jij hebt last van de warmte in Mexico-Stad, maar van de Norteños mag je er niets over zeggen, want zíj hebben het áltijd warmer.

Ressentiment Op Mexicaanse sociale media wordt er deze week smakelijk om gelachen, maar het begrip legt ook de kloof tussen het noorden en Mexico-Stad bloot. Net als in veel Europese landen en de Verenigde Staten bestaat er het nodige ressentiment tussen de hoofdstad en de rest van het land. Mexico-Stad is het culturele, economische en politieke hart van het land. Bijna een zesde van de totale bevolking woont in de agglomeratie. De belangrijkste media en artiesten zijn er gevestigd, net als 's lands bekendste universiteiten en de hoofdkantoren van alle grote politieke partijen. De Chilangos weten dat, en laten het de rest van het land, dat ze enigszins neerbuigend 'la provincia' noemen, graag weten.