In levenseinde-discussie wordt verkeerde definitie van autonomie gehanteerd

Niet de individualistische benadering zou moeten worden gebruikt - waarbij eisen, verboden en geboden de boventoon voeren - maar de relationele benadering. Daarbij is het gesprek over stervenswensen en betrokkenheid van dierbaren het belangrijkst. De eerste benadering beoordelen de auteurs als negatieve vrijheid, de laatste als positieve vrijheid. De eerste benadering zorgt volgens hen ervoor dat politici, artsen en ethici over elkaar heen buitelen, in de laatste krijgt 'motivatie' de ruimte.

De scheidslijn tussen de twee begrippen van autonomie en de kwalificaties die Metselaar en Smulders eraan geven (negatief versus positief) komt op mij gekunsteld over. Ze doen alsof bij de individualistische benadering alleen maar sprake is van eisen. Bij het hanteren van het relationele begrip zouden alle problemen rond een vrijwillig gekozen levenseinde zijn opgelost.

Willekeur en ongelijkheid liggen op de loer als wij allen er niet via de politiek in slagen om heldere afspraken te maken

In hun artikel laten ze voorbeelden uit de praktijk helaas achterwege. Zo'n voorbeeld zou een mevrouw van 83 jaar kunnen zijn die na een druk leven de laatste jaren steeds minder bij het openbare leven betrokken is en zich steeds eenzamer is gaan voelen. Tot het moment dat ze, met de dood steeds dichterbij, besluit om dat moment niet in eenzaamheid af te wachten en de artsen te vragen om euthanasie.

Politieke voorkeuren In de visie van de auteurs zou de individualistische benadering er een zijn van een eis van de 83-jarige vrouw aan de behandelend arts en geen vraag. De praktijk is volgens mij genuanceerder. Een euthanasieverzoek begint vrijwel altijd met een vraag en de betrokkene weet dat we die vraag toetsen aan normen die wij, in onze democratische rechtsstaat, hebben opgesteld. In die zin hebben wij allen een relatie met deze mevrouw en geven we haar minder of meer steun. Dat doen we door onze mening te ventileren via onze politieke voorkeur en door middel van de voorwaarden die we ten aanzien van een euthanasieverzoek gezamenlijk hebben opgesteld. Volgens Metselaar en Smulders zou een relationele benadering betekenen dat er naar de vrouw wordt geluisterd en dat mevrouw haar naasten weet te motiveren in haar wensen. Alsof dat per definitie leidt tot inwilligen van wat zij wil. Alsof ze niet zwaar teleurgesteld kan achterblijven als haar inspanningen niet lukken.

Luisterend oor Maar ook alsof mensen per definitie een luisterend oor kunnen vinden en iedereen die om haar heen staat even integer en begripvol naar haar zal luisteren. En alsof zij niet, in haar situatie, beïnvloed kan worden door derden die hun eigen wensen hebben. Willekeur en ongelijkheid liggen op de loer als wij allen er niet via de politiek in slagen om heldere afspraken te maken. Niet denkbeeldig is het gevaar dat de scheidslijn tussen vrijwillig gekozen en onvrijwillig levenseinde dunner wordt als we geen grenzen stellen die we als samenleving kunnen toetsen. Wat we weten is dat de grenzen van de euthanasie in de afgelopen jaren zijn opgerekt. En het is waarschijnlijk dat ook nieuwe grenzen in de toekomst onderwerp zullen zijn van debat en er krachten komen om ze verder op te rekken. Een relationele benadering van het begrip autonomie - zoals de auteurs voorstellen - zal dat niet kunnen voorkomen, wel zouden de grenzen erdoor ondoorzichtiger kunnen worden. Hans Tabak is arts en lifecoach.

