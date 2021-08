In hoger beroep zal het vonnis tegen Shell waarschijnlijk geen stand houden

Bij het wereldwijd gevierde vonnis dat Shell verplicht tot meer klimaatactie, zijn kanttekeningen te plaatsen. De rechtbank is wel inventief geweest, maar Gerrit de Boer, oud-vicepresident van het Haagse gerechtshof, verwacht dat het vonnis bij het hof sneuvelt.

Nu het stof is neergedaald rond de Shell-zaak, lijkt de tijd rijp om de balans op te maken. In wijde kring vond het vonnis van de Haagse rechtbank geestdriftig bijval. Dat bevreemdt niet, nu de klimaatproblematiek velen ter harte gaat. Maar in het koor van eenstemmigheid past een tegengeluid.

De reacties op het vonnis hebben een eigen dynamiek gekregen. Met name in kringen van niet-juristen is het uitbundig als een overwinning gevierd, terwijl meerdere juristen kritische kanttekeningen plaatsten. Allereerst over de vraag of verplichtingen voortvloeiend uit het akkoord van Parijs en het Europees mensenrechtenverdrag rechtstreeks bindend zijn voor private partijen als Shell.

De Haagse rechtbank gaat ervan uit dat de klimaatdoelstellingen die uit de verdragen voortvloeien, algemeen aanvaard zijn. Deze universeel – niet beperkt tot de betrokken verdragspartijen – geldende regel wordt gebruikt als zelfstandige toets en afzonderlijke rechtsgrond om Shell ter verantwoording te roepen.

De rechtbank toont inventiviteit en durf

Gaan we ervan uit dat deze uitleg van de verdragen klopt, dan past hier al een belangrijke kanttekening. Uit recent onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse burgers weliswaar zorgen heeft over het klimaat, maar geen prioriteit geeft aan klimaatbeheersing. Over dit onderwerp is er geen brede maatschappelijke consensus. Alleen al daarom moet betwijfeld worden of het vonnis in hoger beroep stand houdt. Hoewel in kringen van de wetenschap meer unanimiteit bestaat ten over de noodzaak tot klimaatbeheersing, is daarmee nog geen sprake van algemene, maatschappelijke aanvaarding. Daar is meer voor nodig.

Aan de Haagse rechtbank kan inventiviteit en durf niet worden ontzegd. Indien ook in hoogste instantie het oordeel van de rechtbank – Shell gaat in beroep – op genade kan rekenen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor soortgelijke gevallen. Want de rechtsgrond van strijdigheid met de maatschappelijke betamelijkheid krijgt dan wel een heel verstrekkende betekenis toegekend.

Het vonnis is evenwel in meer dan één opzicht interessant. Een ander aspect lijkt in het juridische discours onderbelicht gebleven. De rechtbank stelt – niet geheel verrassend – ook vast dat Shell de nu geldende klimaatdoelstellingen naar de huidige stand van zaken niet schendt. De rechtbank rekent het Shell slechts aan dat het zijn voornemens om daaraan te voldoen onvoldoende heeft onderbouwd, dat deze te veel voorbehouden kennen. Kortom, de rechtbank heeft onvoldoende vertrouwen dat de ook voor Shell geldende verplichting wordt nagekomen om voor 2030 de CO 2 -uitstoot fors te reduceren. De ‘dreiging’ dat Shell in gebreke zal zijn, heeft geleid tot een verplichting die met onmiddellijke ingang ingaat.

Oprekking van de zorgvuldigheidsnorm

Men kan zich afvragen of een ‘dreiging’ van onrechtmatig handelen op termijn – indien daarvan in dit geval al sprake is – voldoende grondslag biedt om een vordering als die van Milieudefensie toe te wijzen. Het ligt niet op de weg van de rechter om Shell aan te sporen vaart te maken met de uitvoering van het reductiebeleid. Die moet zich beperken tot de vraag of het bedrijf rechtmatig handelt.

Het oordeel van de rechtbank is gestoeld op een prognose. Uit eerdere uitspraken vloeit voort dat een dreiging van onrechtmatig handelen moet worden gestaafd met concrete feiten en omstandigheden. In het proces is dat niet gebleken. Deze oprekking van de zorgvuldigheidsnorm lijkt strijdig met het stelsel van de wet. Shell komt enige beleidsvrijheid toe.

Als al het oordeel is dat Shell gehouden is aan de doelen van Parijs en niet voldoende heeft geconcretiseerd hoe daaraan uitvoering te geven, had het in de rede gelegen dat Shell de gelegenheid kreeg dat alsnog te doen. Het ‘voordeel van de twijfel’ is Shell door de rechtbank onthouden. Het vonnis geeft blijk van een gebrek aan vertrouwen dat Shell dit uit eigen beweging doet. Blijft dit belangrijke fundament van het vonnis overeind?

