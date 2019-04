In het vliegtuig naast Willem van Oranje voel ik me klein

Wit gelaat, blauwe ogen, puntige neus met het karakter van iemand die uit eigen belang handelt. Deze karakterduiding van Willem van Oranje vind ik belangrijk, omdat deze man door velen in Nederland wordt gezien als de Vader des Vaderlands. Dus ook als mijn Vader der Nederlanden.

Laten we deze man rechts van mij voor het gemak Willem noemen. Links van me zat een slanke Indiase man. Mijn linkerarm deelde, op comfortabele wijze, met zijn rechterarm de armleuning. Willem, die als laatste plaatsnam, vulde direct de gehele ruimte. Hij ging zitten zonder groeten, spreidde zijn benen en schoof met zijn elleboog mijn rechterarm van de leuning. Hij kwam en ging er in mijn ogen gelijk vanuit dat de stoel en het gehele vliegtuig hem toebehoorden.

Pigmenten

Ik voelde me ongemakkelijk en merkte dat ik me in de aanwezigheid van Willem als vanzelf klein maakte. Alsof ik niet dezelfde rechten had als hij. Het werd me duidelijk dat Willem handelde uit eigenbelang en er totaal niet mee bezig was of ik wel of geen last van hem had. Ik zocht naar de juiste woorden om deze man aan te spreken. Ik wilde mijn ruimte claimen zonder als vijanden de reis naar Nederland te maken.

“Euh, meneer, zou u deze armleuning misschien met mij willen delen?”

“Uiteraard.”

Hij bleef in zijn tijdschrift staren en trok zijn arm ietsjes naar zich toe.

“En zou u uw benen iets meer kunnen opschuiven, zodat ik ook wat ruimte heb?”

Hij trok zijn benen dichter naar elkaar toe en schonk mij op deze wijze een beetje ruimte. Niet veel later deed hij weer gewoon wat hij gewend was: koloniseren van ruimte.

Willems gedrag is voor mij kenmerkend voor mensen die buitenlanders manen om zich in Nederland aan te passen. Het feit dat zij de regels bepalen, betekent dat ze er vanuit zijn gegaan dat zij de ruimte bezitten en dat eenieder die niet op hen lijkt zich aan die regels moet houden. Het maakt niet uit of de ander Willem van Oranje als Vader der Nederlanden beschouwt, of een trotse bezitter is van de Nederlandse identiteit. Hun irissen scannen op pigmenten.