Ik wist, als zoon van twee demente ouders, dat ik The Father moest gaan zien, hoewel ik deze film in zekere zin al kende, uit eigen ervaring. Maar ik was benieuwd hoe acteur Anthony Hopkins het verhaal van het verdwijnen van de grip zou vertellen, en dat deed hij inderdaad groots, vooral op de kleine momenten, waar hij genoeg had aan een veranderende blik, een richtingloos gebaar, een onzekere lach.

Toch raakte een scène na de film me pas echt. Bij het verlaten van de zaal liep een ouder stel voor me, de armen om elkaars middel, en ik zag hoe de man met zijn hand over zijn wang veegde. Het publiek was sowieso niet al te jong geweest, het was niet moeilijk je voor te stellen welke gedachten er door de rijen waren gegaan. Hoe zal ons einde zijn, wat staat ons te wachten?

Twee dagen eerder was ik bij mijn ouders langs gegaan. Ik had een dichtbundel van Judith Herzberg meegenomen, wetend dat ik zonder woorden op papier te snel uitgepraat zou zijn bij een vader en moeder die niets terug kunnen zeggen. Voorlezen gaat me dan beter af. Ik begon met De zee:

De zee kun je horen

met je handen voor je oren,

in een kokkel,

in een mosterdpotje,

of aan zee.

Geen idee wat ze ermee konden, zelf moest ik denken aan vroeger, toen we aan het strand schelpen aan onze oren hielden om de branding te horen, wat in feite een merkwaardige omweg was.

In het verhaal van The Father herkende ik vooral het verhaal van mijn moeder. Alzheimer zou uiteindelijk ook mijn vader te grazen nemen, maar in de begintijd was zij het die verdwaalde en hij degene die haar thuis probeerde te brengen, vaak tevergeefs. Ze wilde steeds terug naar het huis van haar jeugd, daar woonde ze weer. Hij kon haar meenemen naar de straathoek en het vertrouwde straatnaambordje laten zien, het hielp niets, ze had nu lang genoeg in deze vakantiewoning gezeten. Van zulk misverstaan zit The Father vol, al was de moeder op verontrustende wijze afwezig in de film.

Bij mijn ouders las ik ook, een beetje gewaagd, het gedicht Een kinderspiegel. Waarin een kind vertelt wat ze gaat doen als ze oud wordt: ‘Ik neem geen spataders, geen onderkin’. En ook: ‘Ik neem niet van die vieze vette grijze pieken en ga ook zeker niet stinken uit mijn mond’. Bij mijn vader meende ik iets van verrassing te zien, misschien een lachje. Ik ging daarna met hem naar buiten, de zon scheen, en terwijl ik de rolstoel duwde deed ik mededelingen over zijn hoofd heen – dat het lekker weer was, dat we nog een stukje verder gingen, dat we wel weer op tijd terug moesten zijn voor het avondeten.

Het publiek was stil geweest bij het verlaten van The Father. Ik zag hoe de dame bij de kassa onze gezichten opnam – ze wist, denk ik, wat wij gezien hadden. En met die notie had ik deze column willen eindigen, maar terwijl ik schreef zag ik met een schuin oog een foto binnenkomen uit het verzorgingstehuis: mijn vader, lezend in de bundel die ik per ongeluk had laten liggen.

Wat weten wij van elkaars binnenwereld?