In het normaalste land van de wereld is niet voor iedereen plek

Op Twitter wordt een genderreveal-filmpje gedeeld van een Syrisch stel woonachtig in Dubai. Het laat zich bekijken als de volgende fase van het toch al oververhitte hyperkapitalisme. Wat we zien is de Burj Khalifa, het hoogste gebouw in de wereld, waarop cijfers te zien zijn die aftellen naar het moment dat het hele gebouw, 830 meter hoog, blauw kleurt en de woorden ‘It’s a boy’, het geslacht onthullen. Het Syrische stel valt elkaar in de armen, de vader kust zijn moeder. Het stel is influencer van beroep en heeft naar verluidt 130.000 euro betaald voor de verrassing. De investering betaalde zich uit in nog meer volgers op hun YouTube­account. De vader laat optekenen dat hij voor deze vorm kiest om andere mensen te inspireren. Te inspireren tot wat? Om hetzelfde te doen?

Op mij heeft deze extravaganza juist het tegenovergestelde effect: ik voel nog minder aandrang om mijn persoonlijke leven aan de grote klok te hangen. Hoe meer mensen je erbij betrekt, hoe minder waardevol het voelt. Ik kijk naar het dochtertje dat in hun armen hangt en zich geen raad weet met alle emoties. Ik voel me als dat kind. Verloren.

Een groot feest met balonnen

Ik denk aan het moment dat we te horen kregen dat ons tweede kind een dochter zou worden. We hebben een dag gewacht om het in kleine kring te vertellen. Later begreep ik dat jonge mensen in verwachting dit moment aangrijpen voor een groot feest met ballonnen die moeten worden doorgeprikt, waarna de kleur het geslacht verraadt. Alles wordt gefilmd, soms is er een livestream, er wordt altijd gehuild en verbaasd gekeken. Ik nam een kijkje op het YouTube­account van het Syrische stel. Ze wonen afwisselend in Engeland en Dubai. De vrouw des huizes vertelt hoe ze de dagen doorkomt, welke auto ze rijdt en wat ze doet na het verwisselen van de luiers. Het feit dat hun leven er zo normaal mogelijk uitziet, is blijkbaar een heel aantrekkelijk vooruitzicht voor mensen uit de Arabische regio. Het stel gedraagt zich zo westers mogelijk.

Deze normaliteit kan routineus lijken, maar voor wie uit een regio komt waar een normaal leven alleen voor de elite is weggelegd, is de Europese levensstijl het walhalla. Dit pronken met een normaal leven levert hun meer dan zeven miljoen volgers op YouTube op.

Al jaren vinden kapitaalkrachtige en hoogopgeleide niet-westerse migranten hun weg naar dit slaperige continent. Aan een Indiase man woonachtig in Schiedam verkoop ik mijn overbodig geworden Apple-scherm. Hij is IT’er. Hij komt uit Californië, is kind van de dotcombubble, de nieuwe klasse die de Facebooks en Instagrammen van deze wereld hebben voortgebracht. Maar hij wil nooit meer terug naar Californië. “Daar draait alles om status. Als je niet tenminste in een BMW X5 rijdt, doe je al niet mee. Hier kan ik op de fiets naar mijn werk en dat is heerlijk.” Wat Europa te bieden heeft, is een saai, voorspelbaar en routineus leven zonder al te veel toeters en bellen. Wie rijk wordt in Nederland, schaamt zich rot.

Angela Merkel gebruikt geen grote woorden

Ik zie Angela Merkel haar migratiebeleid verdedigen. Ze gebruikt geen grote woorden, wel spreekt ze in volzinnen, want de luisteraar verdient verzorgd taalgebruik. Ze zegt niets wereldschokkends – je zou er bijna van in slaap vallen. De Duitse deelstaten zijn bereid om ten minste 1000 asielzoekers uit Moria op te nemen. Nederland houdt de deur stevig op slot. Voor mensen die een normaal leven zoeken heeft Nederland, het normaalste land in de wereld, vooralsnog geen plek.

Abdelkader Benali (1975) is schrijver. In 1996 debuteerde hij met ‘Bruiloft aan zee’, in 2003 won hij de Libris Literatuur Prijs voor zijn roman ‘De langverwachte’. Om de week schrijft hij voor Trouw een column. Lees ze hier terug.