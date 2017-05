De hartslag hoog, maar onder controle.

Al sinds ik wakker werd probeerde ik gisteren in het hoofd van Tom Dumoulin te kruipen. Of eigenlijk probeerde ik dat na de finish van zaterdag al. Wat zou hij denken? En voelen? Hoe moet het zijn om te weten dat je op het punt staat geschiedenis te schrijven - maar het nog wel even moet doen?

Die gedachte uitbannen. Dat is wat je moet doen. Niet nadenken over hoe groots het is, waar je voor staat. Maar het is als met een roze olifant. Juist. Te laat. Probeer in het moment te blijven. Je te richten op je taak.

De taak is slapen. Een nacht goed slapen. Met benen die van binnen jeuken van vermoeidheid. En een lijf dat van uitputting bijna niet kan stilliggen. Dolgraag willen maar niet kunnen slapen, omdat je té moe bent: dat gebeurt altijd aan het eind van een etappekoers. Schietgebedjes flitsen door zijn hoofd. Tijdens de massage. Tijdens het eten: laat het vanavond gewoon goed gaan, laat ik slapen kunnen.

Even appen met familie, vanuit zijn bed. En met Jos van Emden. Hij is ook nerveus. Wat zou het mooi zijn: Jos de rit, Tom het klassement. Even dromen, maar niet te lang. Niet vooruitdenken. Blijf bij je taak.

Strak langs de witte streep op het circuit van Monza, daar ziet hij zichzelf al rijden. Hoofd zo ver tussen de schouders dat je van achter alleen maar billen ziet. En verder niets. Geen uitsteeksel dat snelheid remt. Tom ziet zichzelf, hij visualiseert. Zo moet hij morgen fietsen. Trappen. Door de pijn, door de houten poten van drie weken koersen heen. Met alles, alles wat hij heeft. Hij sluimert, valt in slaap.

De Giro winnen. Als eerste Nederlander ooit. Bij het ontwaken beseft hij het even ten volle. Meteen schuift hij die gedachte weg. Hij mag daar nu niet meer aan denken. Ontbijten. Dat is nu zijn taak. Ontspannen. Zodat er niks blokkeert. Het ontbijt gaat nog relaxt. Daarna is elke hap uitgebalanceerd. Drie uur voor de koers, dan eet hij niks meer. Want alle energie moet naar zijn benen. Niet naar zijn maag.

Parcours verkennen. Met de ogen open, en daarna gesloten. Bocht naar links, geen scherpe. Kan hij op zijn stuurtje blijven liggen. Bocht naar rechts, met de handen op het stuur. Beetje remmen, diep ademhalen. Heel even herstellen. Dan aanzetten, en door. Hij ziet zichzelf, weet hoe hij moet rijden. Starend naar zijn witte overschoenen, zoals hij de hele race zal doen. Hoofd naar beneden, tussen de schouders. Aerodynamisch als een aal.

Warming-up. De spanning stijgt. Hij bant elke gedachte met alle wilskracht in zijn lichaam uit. Zijn blik vernauwt, hij ziet alleen de wattagemeter. Zijn benen. Die moeten het doen. Jullie, jongens, kom op. Het kan. Het moet. 'Ik wil', fluistert hij zachtjes voor zich uit. Een flits van roze voor zijn ogen. Nee. Fietsen moet hij. Alles geven. Nu.

De hand voor zijn gezicht, bijna gesloten, trekt de laatste vinger in de palm. Nul. Tom staat op de pedalen. Hij is van start.

