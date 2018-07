In het belang van Amsterdam moet Halsema in haar eerste jaar alle ruimte krijgen

Femke Halsema wordt vandaag beëdigd als burgemeester van Amsterdam. Aan deze dag ging een rommelige sollicitatieprocedure vooraf met een dramatische ontknoping in de raadsvergadering van 27 juni. Achter gesloten deuren werd 4,5 uur gestreden om de benoeming van GroenLinkser Halsema of oud-PvdA-wethouder Carolien Gehrels. Volgens ingewijden zou de voltallige oppositie het hard hebben gespeeld, omdat ze Halsema gezien haar gebrek aan bestuurlijke ervaring niet geschikt vond. De emoties zouden hoog zijn opgelopen. Uiteindelijk zou de coalitie Halsema aan een meerderheid geholpen hebben.

Sindsdien regent het tegenstrijdige geluiden in de media over de aankomende burgemeester. Vooral op Twitter is de politica een schietschijf. Er wordt op haar gescholden en twitteraars vragen zich af 'hoe we Halsema kunnen stoppen'. Eerder was er al de digitale petitie 'Houd Halsema uit de Stopera', die door zo'n 7600 mensen werd ondertekend. Door het schreeuwen van een kleine groep burgers en opiniemakers op sociale media is inmiddels het beeld ontstaan dat weinig mensen Halsema steunen. Uit een enquête van onderzoeksbureau I&O blijkt echter dat linkse Amsterdammers - circa 75 procent van het electoraat - haar wel zien zitten. Alleen onder rechtse stadsgenoten heeft ze geen draagvlak, iets wat moet veranderen indien ze burgermoeder van alle Amsterdammers wil worden.

Diepe wonden Maar er is meer aan de hand. De tumultueuze raadsvergadering van 27 juni heeft diepe wonden geslagen in de Amsterdamse politiek, waar steeds meer polarisatie lijkt te ontstaan. Volgens critici maakte Halsema geen beste beurt door zich vorige week op maandagavond aan de hand van GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma te laten rondleiden in de Stopera. Dit zou te vroeg zijn geweest omdat ze nog geen burgemeester was. Bovendien waren veel fractiekamers leeg, waardoor raadsleden van andere partijen haar niet konden ontmoeten. De volgende ochtend kregen fracties onverwachts een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Raadslid Wil van Soest (Partij voor de Ouderen) verklaarde vervolgens dat Halsema 'even moet dimmen'. Andere politici verweten haar partijdigheid. Wat het bestuurlijke handwerk betreft kan Halsema niet leunen op ervaring in het openbaar bestuur. Mede daarom zal zij goed ingewerkt moeten worden door ambtenaren. Het zit echter tegen dat de posten van gemeentesecretaris en directeur openbare orde en veiligheid momenteel niet gevuld zijn. Deze topambtenaren hadden haar persoonlijk kunnen begeleiden in de belangrijke dossiers 'veiligheid' en 'gemeentelijk apparaat'. Daarnaast is er nog de stad zelf, met haar eigen dynamiek en problematiek. Steeds meer mensen willen in de hoofdstad wonen en het centrum gaat gebukt onder het massatoerisme. Ook is het gevaar voor een terreuraanslag niet geweken en kunnen er onverhoopt incidenten of schietpartijen plaatsvinden. In het geval van rampen zal burgemeester Halsema meteen moeten klaarstaan.

Schijn van partijdigheid Door dit alles worden de eerste maanden van Halsema's burgemeesterschap waarschijnlijk tropenmaanden. Ze zal de harten moeten veroveren van rechtse Amsterdammers en de schijn van partijdigheid moeten wegnemen. Gezien haar persoonlijke kwaliteiten - intelligentie, humor, een passie voor de rechtsstaat en het vermogen tot juridisch denken - kan ze het als burgemeester verrassend goed doen. De vraag is alleen of ze een kans krijgt. In het belang van de stad Amsterdam moet Halsema in haar eerste jaar alle ruimte en steun krijgen om te groeien. Een sfeer van argwaan en verdachtmakerij helpt daarbij niet. Kemal Rijken is schrijver van het boek 'Van der Laan, biografie van een burgemeester'

