In het BBB-sprookjesbos, waar het prima gaat met de natuur en de dieren een heerlijk leven hebben

Met de entree van BBB is de Eerste Kamer sinds deze week een ‘heel constructieve partij’ rijker, vindt fractievoorzitter Ilona Lagas die er op haar eerste dag aan toevoegde dat het hier niet gaat om een rechtse, maar om een middenpartij. Evengoed kent men ook in het midden grenzen en voor Lagas liggen die als volgt: “We moeten niet nog meer mensen hier naartoe halen en niet nog meer natuur erbij.”

Nu zijn de enige mensen die we hier naartoe halen arbeidsmigranten, bijvoorbeeld voor de tuinbouw en de slachterijen, maar iets zegt me dat Lagas andere personen op het oog had, mensen die niet door ons worden gehaald, maar komen vluchten. En wat de gevaarlijke opmars van de natuur betreft: mij is die ontgaan, maar het kan zijn dat ik de verkeerde kranten lees.

Ik zou de opvattingen van Lagas toch in de rubriek ‘best wel rechts’ willen plaatsen, en dat sluit aan bij de resultaten van de peiling die EenVandaag woensdag bekendmaakte: een virtueel verlies van vijf Tweede Kamerzetels voor BBB ten gunste van PVV en VVD, best wel rechtse partijen. Overigens moeten we dergelijke peilingen niet al te serieus nemen, het kan met BBB nog alle kanten op, al is wel is duidelijk dat alle wegen beginnen en eindigen in het sprookjesbos.

Weilanden vol met mollen

Het is goed toeven in dat bos, het gaat er prima met de bomen en de planten, en ook de dieren hebben er een heerlijk leven. Hoe onderzoekers kunnen melden dat er een stikstofprobleem is, is Lagas dan ook een raadsel. In Trouw zei ze vorige week dat ze op 400 meter van een boer woont, maar haar voortuin heeft juist een tekort aan stikstof. Ook zitten de weilanden bij haar vol met mollen, terwijl er wordt beweerd dat de ondergrond dood is. “Ik weet niet hoe ze die onderzoeken doen, maar het klopt niet.”

Het deed me denken aan wat haar partijleider Caroline van der Plas in de Kamer zei; dat we elke dag horen dat de natuur op instorten staat, maar dat intussen in de Weerribben op meerdere plekken het zeldzame kraggestaartjesmos is gevonden! Of, eerder nog, dat ze na een stalbrand (9000 dode varkens) opperde dat die dieren niet veel geleden hadden. “Het is algemeen bekend dat bij een brand de overledenen vaak zijn bezweken aan de rook, niet aan het vuur. Dit is bij mensen zo en bij dieren net zo goed.” Toen de organisatie Varkens in Nood dat waagde te betwijfelen, voegde ze hen toe: “Stelletje ophitsers!” Moet je niet hebben, ophitsers in een sprookjesbos.

Het scheppen van een droomwereld is een specialisme van BBB, het heeft de partij gebracht waar ze nu is. Door het boerenerf te presenteren als archetype van een vervlogen, authentiek Nederland, zo geheel anders dan de dolgedraaide, vervreemdende steden, heeft BBB het platteland met succes als politiek merk vermarkt, zoals de Groene Amsterdammer deze week beschrijft. Dat kan alleen door de agro-industrie, die niet minder vervreemdend is dan de grootstedelijke goudkoorts, zorgvuldig buiten beeld te houden.

Qua politieke marketing is het knap, en het vakblad Adformatie nomineert BBB alvast voor een Gouden Elfie, de prijs voor de beste reclame. Maar intussen verkommert de aarde, met grote gevolgen voor burgers, boeren en dieren. Zolang BBB dat niet wil zien, is het geen constructieve partij.