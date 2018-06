In groepstherapie bij de Anonieme Neuroten, voor wie Mexico-Stad net even te veel wordt

Het klinkt komisch, maar het is een bloedserieuze organisatie die bloedserieuze problemen probeert op te lossen.

Zoals de naam al doet vermoeden, volgt N/A het voorbeeld van Anonieme Alcoholisten. Het is een organisatie die probeert met groepstherapie psychische problemen van inwoners van Mexico-Stad op te lossen: depressie, nervositeit, noem het maar op. Wie wil deelnemen hoeft slechts aan twee eisen te voldoen, vertelde Edgar me, een kennis die er jaren geleden aan heeft deelgenomen. "Je moet anoniem blijven", zei hij lachend. "En je moet een echte neuroot zijn."

Neuroten heb je overal, maar N/A is een groep die bij uitstek bij Mexico-Stad past. Voor het gros van de chilangos, zoals de inwoners heten, is het leven hier niet makkelijk. We zitten met meer dan twintig miljoen mensen opeengepakt op een klein stuk grond, omringd, zoals ik enkele weken hier al schreef, door permanente herrie en altijd bedekt door een dikke laag luchtvervuiling.

Voor de gemiddelde chilango is de dag lang en uitputtend. Neem Amalia, die in het pand waar ik mijn kantoor heb, drie keer in de week komt schoonmaken. Zelf woon ik op tien minuten lopen van het gebouw, maar Amalia forenst dagelijks anderhalf uur om er te komen.

Sardientjes

Amalia woont in de volgepakte deelgemeente Iztapalapa, aan de rand van de stad. Een auto kan ze zich niet veroorloven, dus ze moet de metro nemen om op haar werk te komen. Zij en haar man, die in de bouw werkt, staan 's ochtends om half vijf op. Terwijl haar man snel ontbijt en richting werk gaat, moet zij eerst thuis het huishouden doen. Dan brengt ze haar vier jonge kinderen naar school, waarop de lange, dodelijk vermoeiende metrorit volgt naar de wijk La Roma, nabij het centrum van de stad. De metro is in Mexico-Stad behoorlijk goed, maar lijdt wel onder extreme ondercapaciteit; reizigers voelen zich tijdens spitsuur als de titel van een van de obscuurdere nummers van de Britse band Radiohead: 'Packt Like Sardines in a Crushd Tin Box' (sic).

Zoals veel vrouwen die in Mexico-Stad in de schoonmaak werken, want het zijn bijna alleen maar vrouwen, werkt Amalia zwart en zijn de verdiensten laag; tussen de vijftien en dertig euro per dag. Wij betalen de reiskosten en wat extra's voor zorgkosten, maar andere werkgevers doen dat niet. 's Avonds is ze vaak pas rond negen uur thuis, en dan volgt er nog meer huishoudelijk werk.

Voor de meerderheid van de inwoners van Mexico-Stad is het leven zo behoorlijk zwaar: lange afstanden, lage lonen, zelden een moment rust. Geen wonder dus dat veel chilangos onder hoogspanning staan, maar het ligt niet in hun stoïcijnse volksaard dat publiekelijk te tonen. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus het is niet oké als je in het openbaar een zenuwinzinking hebt", legde Edgar me uit.

En dus zijn er de Anonieme Neuroten, waar chilangos die het allemaal even net iets te veel wordt anoniem hun frustraties kwijt kunnen. Ik moet toegeven dat ik zelf, op dagen dat ik uren onderweg ben om bijvoorbeeld een paar administratieve zaken af te handelen, waarvan de helft onvermijdelijk zonder succes, ook wel eens heb overwogen om er binnen te lopen.

