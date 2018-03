In geen enkel land is het kiesrecht daadwerkelijk 'algemeen'

Dat lijkt me wat overdreven; de leeftijdsgrenzen van het kiesrecht zijn tamelijk arbitrair. Ik herinner me nog dat het in Nederland werd verlaagd van 21 naar 18 jaar en geloof niet dat er toen zulke ronkende taal aan te pas kwam.

Het meest steekhoudende argument dat me is bijgebleven was dat van de dienstplicht, die toen nog niet was opgeschort. Wanneer je oud genoeg bent om voor je vaderland te doden en te sterven ben je ook oud genoeg om mee te beslissen over oorlog en vrede, zo luidde het. De niet-dienstplichtige meisjes kregen dat verjongde stemrecht er kennelijk gratis bij.

Welke vooruitgang er inmiddels ook politiek geboekt mag zijn, in de verdediging van de kiesgerechtigde leeftijd is ze niet terug te vinden. In het Trouw-artikel vind ik maar één serieuze grond. ‘In veel landen dragen zestien- en zeventienjarigen, net zoals volwassenen, gewoon belasting af,’ zegt ene Rita Jonusaite, die als ‘beleidsmaker’ wordt opgevoerd. ‘Waarom zouden deze jongeren dan niet mogen stemmen?’

Welk beleid Rita Jonusaite maakt wordt niet duidelijk, maar heel doordacht kan het niet zijn. Dat een burger mag meepraten over de zaken van de staat omdat hij daar financieel aan bijdraagt was in de 18de en 19de eeuw nog een tamelijk populaire gedachte. De Verenigde Staten danken er hun bestaan aan. ‘No taxation without representation’ was de leus waaronder zij optrokken tegen de Engelse kroon, waarvan zij een stemloze kolonie vormden.

Sleetse ideeën

Maar in 1917 verdween met het algemeen mannenkiesrecht het privilege van de belastingbetaler in de archiefkast van sleetse ideeën. Die doorbraak was veel belangrijker dan zelfs de huidige voorzitster van de Tweede Kamer wil inzien. Hij veranderde het politieke denken over de burger ten diepste; de invoering van het vrouwenkiesrecht was daar twee jaar later niet meer dan een logisch uitvloeisel van. Voortaan had iedere Nederlander recht van spreken op grond van het loutere feit dat hij een (volwassen) Nederlander was. Geld, goed of gezond verstand hadden daar niets meer mee van doen.

Dat Rita Jonusaite niet lijkt te begrijpen wat ‘algemeen kiesrecht’ betekent is niet zo vreemd. In geen enkel land ter wereld is het immers werkelijk ‘algemeen’. De hele leeftijdsdiscussie (21, 18, 16 jaar?) bewijst dat. Kinderen ónder die grens zijn er nog altijd van uitgesloten, op grond van argumenten die in de 19de eeuw ook tegen dat van vrouwen en arbeiders werden ingebracht: omdat zij niet voldoende gezond verstand bezaten om mee te praten over zoiets gewichtigs.

Het gekke is dat het nieuwe stelsel in 1917 ook aan dát criterium een einde maakte. Niemand hoeft vandaag de dag een proeve van geestelijke bekwaamheid te doorstaan alvorens toegelaten te worden tot het stemhokje. Je kunt als hoogbejaarde de weg in de wereld volkomen zijn kwijtgeraakt, je kunt geboren zijn met een ernstige geestelijke handicap: zodra de tijd dáár is krijg je je stempas toegestuurd. Meestal zal een verzorger, voogd of familielid er dan wel voor zorgen dat die goed terecht komt.

Maar bij minderjarigen gaat dat plotseling niet meer op, al zijn ook zij ten volle staatsburger en zullen hun rechten door hun ouders verstandig worden behartigd. Waarom wordt hun dan dat éne recht geweigerd een stem te hebben in de toekomst van hun land waar juist zíj zo afhankelijk van zijn? Staatsrechtelijk lijkt mij dat een wangedrocht. Net zo bizar als de gronden die in Malta worden aangevoerd om van 18 naar 16 te gaan.