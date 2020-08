In Flevoland gaat veel niet door. En het blijft toch maar bouwen aan dat onzekere vliegveld

Nog even over Flevoland, het land van de onvervulde dromen, omdat historicus Remco van Diepen in ‘Zomertijd’ vertelde over het plan dat Lelystad het hart van de polder zou worden. Dat ging dus niet door.

In Flevoland gaat veel niet door. Het is een polder van teleurstellingen, zou je kunnen zeggen. Langs de A6 bij Almere staat al twintig jaar een onafgebouwd staketsel dat een kasteel worden moest. Iemand ging failliet en daarna bleef het daar, een vergeten Disneyland. Soms waren er plannen mee, vaak mislukkingen. Sinds vorig jaar wordt het kasteel toch niet het hart van een botanisch park. Het werd al eerder geen griezelpark en ook al geen luxe trouwlocatie. Die keer was het echt bijna rond: er waren al paarden en koetsjes. Het lukte toch niet. Wel kreeg het na een tijdje een Wikipedia-pagina.

Zo liggen langs de spoorlijn tussen Lelystad en Almere al meer dan dertig jaar de perrons van station Lelystad-Zuid, dat vast werd gebouwd voor de woonwijk die daar komen zou. Die woonwijk kwam niet. Dus razen de treinen nu al jaren langs twee perrons tussen de akkers. Wie het weet, heeft net genoeg tijd om te kijken hoe ver de perrontegels nu weer zijn weggezakt. Niemand kan daar meer iets aan doen, want een paar jaar geleden zijn in opdracht van Prorail de trappen naar de perrons weggehaald. Nu is het een spookstation waar niemand op of af kan komen.

Ze zitten er toch

Nog dertig jaar eerder werd een stukje verderop een stuk land bouwrijp gemaakt voor de bouw van een dorp dat nooit verschijnen zou, Larsen. Het zou 2300 inwoners hebben, drie kerken, een kleuterschool, een telefooncel en een gemeenschappelijke vrieskist. Het enige dat kwam was de weg ernaartoe, de Larserweg.

Langs die weg staat nu een nieuwe droom. Vorige week plaatste de provincie er nieuwe routeborden, waarop de afslag naar bedrijventerrein ‘General Aviation’ was opgenomen. Het is de afslag naar de bedrijven rond Lelystad Airport. De afslag bijvoorbeeld die de luchtverkeersleiders sinds november vorig jaar nemen als ze naar hun werk in de verkeerstoren gaan.

Daar turen ze de lucht af naar niet-bestaande passagiersvluchten en dirigeren zo af en toe een sportvliegtuigje naar de juiste plek. Dat hoeft niet, maar ze zitten er tóch. Wellicht dat ze van boven ook een oogje houden op het meest geavanceerde bagage-afhandelingssysteem ter wereld, althans in 2018, dat voor het nieuwe vliegveld alvast werd aangeschaft. Het heeft zelfrijdende bagagekarretjes.

De komst van het vliegveld is, zoals bekend, behoorlijk onzeker. Voor november 2021 is het er in ieder geval niet.

Dat maakt Flevoland niet uit. Voor de passagiers wordt momenteel gebouwd aan een heel nieuwe afslag. Een halfklaverblad wordt het. Over de A6 ligt al een viaduct.

“We gaan ervan uit dat Lelystad Airport er nooit komt”, zeiden 13.000 omwonenden via een actiegroep gisteren in deze krant. Dat zou, gezien de geschiedenis, heel goed kunnen. Maar dan heeft dat ene viaduct vast wél een eigen Wikipedia-pagina, net als het kasteel. Larsen, dat nooit bestond, heeft er immers ook een. Net als station Lelystad-Zuid.