In een vrije ­samenleving moet je kunnen incasseren - óók een Lucky TV-filmpje

‘Ik wil… heel erg graag… seks… met meisjes van acht.’

Aldus Hans Teeuwen in misschien wel zijn beste theaterprogramma, Trui, uit 2000. Bijna tien ­minuten lang dwingt de cabaretier zijn publiek het perspectief op van een gefrustreerde pedofiel: eentje die wel heel graag wíl, maar zich inhoudt en daaraan kapotgaat.

Teeuwen speelt geen typetje, gebruikt zijn eigen stem en laat de sketch naadloos overlopen in het einde van de show, waarbij hij ook nog eens aangeeft geen applaus te wensen en het publiek botweg naar huis stuurt (‘Flikker maar op!’). Ontwrichtender cabaret krijg je zelden te zien. De paar keer dat Teeuwen zijn publiek een bevrijdende lach gunt, is het een lach als een wegglibberende ­reddingsboei, want meent hij dit nou? En mag je hier wel om lachen?

Ik weet zeker dat als hij deze sketch voor het eerst in 2021 had gespeeld, hij was afgemaakt. Gecanceld. Alle contracten met managers, boekingskantoren, theaters, omroepen op­gezegd. Einde carrière. Plus doods­bedreigingen, natuurlijk.

Ik hoef hier niet de zedenmeester uit te hangen over het gedrag van ­acteur Bilal Wahib, die tijdens een Instagram-livestream aan een twaalfjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Daar hebben miljoenen landgenoten al hun morele verontwaardiging over uit­gespuwd. Sander van de Pavert van Lucky TV maakte een hilarisch filmpje waarin hij de sneue Wahib op de hak nam. Ook talkshow Beau, nota bene Van de Paverts eigen opdrachtgever, kreeg er in het filmpje van langs.

Storm van verontwaardiging over ‘respectloos’ filmpje

Dat was buiten de lange tenen van het Nederlandse dominees­publiek gerekend. Op sociale media barstte zo’n storm van verontwaardiging los over dit ‘respectloze’ filmpje, dat de commerciële gruttentellers van RTL snel besloten het offline te halen. Want dit was wel erg confronterend voor het slachtoffer.

Over de onmetelijke schade die dat slachtoffer had opgelopen, was men het sowieso eens (overigens zonder hem te kennen). AD-columnist Özcan Akyol schreef dat Wahib de jongen ‘vermoedelijk blijvend ­getraumatiseerd’ had, diens leven noemde hij ‘verwoest’ en ‘geruïneerd’. Was kapper en tv-maker Akyol ineens ook psychiater geworden? Kunnen we binnenkort een nieuwe formule van hem verwachten (‘De geflipte gast’), waarin hij BN’ers met psychische problemen ontvangt?

In een vrije samenleving moet je kunnen incasseren

De werkelijke psychische kronkel zit in het cancelen van dat Lucky TV-filmpje. Elke keer wanneer ­moslims woedend worden om een ­Mohammed-cartoon, klinkt de ­terechte kritiek dat je in een vrije ­samenleving moet kunnen incasseren. Zelfs als datgene wat jij het ­allerbelangrijkst vindt, bespot of ­beschimpt wordt, zul je moeten slikken. Vrijheid betekent: een eeltlaag laten groeien die je beschermt tegen kwetsuren door je vrije medeburgers. Dat is een zure les voor die twaalf­jarige jongen, maar toch vooral ook voor iedereen die uit naam van die jongen anderen van hun vrije ­meningsuiting wenst te beroven.

