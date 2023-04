In een publiek omroepbestel is desinformatie geen optie

Als helden werden we afgelopen zomer in Washington ontvangen – bezoekers uit Nederland, het land van de boerenopstand! We waren in de VS voor familiebezoek en vakantie, en deden een dagje Capitool, The Mall en Witte Huis; onschuldige toeristen waren we. Maar voor de demonstranten die hier hun bivak hadden opgeslagen – ‘We are the people! Restore freedom!’ – waren we bondgenoten in de strijd tegen Joe Biden, de wereldelite, het Wef en woke. We begrepen niet meteen waar we dat aan te danken hadden, tot men ons vertelde dat het allemaal op televisie was geweest. De Hollandse boeren rukten op naar de hoofdstad, ze namen het hele land over, het was geweldig en wij ook, wij waren ook geweldig.

Later die dag zocht ik uit wat er precies gaande was. Onze boerenprotesten waren inderdaad doorgedrongen tot Fox News, tot Tucker Carlson om precies te zijn, de populairste presentator van deze Trump-getrouwe zender. Hij meldde dat de Nederlandse regering bezig was de landbouw in eigen land te ‘vernietigen’, maar dat de boeren ‘gelukkig nog over genoeg testosteron beschikten om te protesteren’.

Intrigerend, bijna komisch

Vervolgens sprak hij met een Nederlandse gast, Eva Vlaardingerbroek, die uitlegde wat de achtergrond hiervan was. “De Nederlandse regering steelt het land van de boeren onder het mom van een verzonnen stikstofcrisis”, zei ze. “In werkelijkheid wil de regering dit land om nieuwe immigranten te huisvesten. Bovendien staan de boeren in de weg van de globalistische agenda van de regering. Er is één woord voor wat premier Mark Rutte doet en dat is: communisme.” Intrigerend wat voor verhaal hier werd gebrouwen, bijna komisch. Ware het niet dat het ging om een uitzending voor een miljoenenpubliek, het best bekeken nieuwsprogramma van de VS. Mensen geloven deze verhalen. Ze baseren er hun stemgedrag op.

Het schoot me allemaal weer te binnen omdat Carlson maandag werd ontslagen bij Fox, terwijl op dezelfde dag Ongehoord Nederland de wacht werd aangezegd – de omroep waarbij Vlaardingerbroek fungeert als ‘commentator’. Een wonderlijke samenloop van omstandigheden, je zou haast denken dat de voorzienigheid heeft ingegrepen. Er zijn wel verschillen. Carlson werd ontslagen bij Fox nadat hij, niet als enige, willens en wetens had gelogen over zogenaamde verkiezingsfraude met stemmachines. De zender moet daarvoor een schadeclaim van 787 miljoen dollar betalen, maar blijft zonder gêne uitzenden. Ongehoord Nederland wordt mogelijk van het scherm gehaald, het is een publieke omroep, daarvoor gelden andere eisen.

Leugenachtigheid kan een businessmodel zijn voor media die bedoeld zijn als geldmachines, maar in een publiek omroepbestel is weloverwogen desinformatie geen optie. Zeker niet als die desinformatie wordt verspreid om haat en racisme op te stoken, zoals bij Ongehoord Nederland gebeurt. Er bestaat terechte huiver om in te grijpen, omdat het Nederlandse omroepsysteem openstaat voor stromingen van onderop, dat is het mooie ervan. Die huiver moet echter overwonnen worden als een omroep de democratie van binnenuit op wil vreten.

We kunnen twisten over wat waar is en wat goed, dat moet zelfs. Maar het is mogelijk je zo te misdragen dat je je mening zult moeten uiten zonder gemeenschapsgeld.