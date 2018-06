In een parallel universum doet de grasmaaier het wél

Laat ik mijn weg tot de grasmaaier kort schetsen. Wij hadden vroeger thuis een minuscuul tuintje met misschien acht vierkante meter gras dat niettemin soms gekortwiekt moest worden. Later las ik van martelingen waarbij het slachtoffer gedwongen wordt het gazon met een nagelschaartje te knippen, maar wij hadden een handmaaier en dat was al genoeg reden tot onmin, want wie moest het gras maaien, ik of mijn zussen?

Ik kreeg de indruk dat ik als eerstgeborene en van het mannelijk geslacht volgens mijn ouders de van bovenaf aangewezen grasmaaier was en zo geschiedde. Geen wonder dat ik op latere leeftijd tuinen schuwde.

Te diep

Maar de motor van de grasmaaier bleek onoverzichtelijker dan gedacht, dus pelde ik er met schroevendraaier en dopsleutel een nieuwe laag af. Nog zag ik niet hoe het zat en peuterde dus voort, tot er opeens een enorme springveer van anderhalve meter uit de maaier schoot. Ik mag dan een monteur van niks zijn, het was mij duidelijk dat ik te diep in de ingewanden was afgedaald.

Nu was het moment daar dat de Grote Grasmaaier mij moest bijstaan. Ik zocht zijn adres op internet op, hij bleek in een dorp ergens onder Amsterdam te wonen en geleek op Piet Bambergen, maar zijn mededeling was allerminst olijk. Het ding kon niet meer gerepareerd worden en bovendien, er zat een rottig Chinees motortje in dat de moeite van het herstel ook niet waard was. Hij gaf me in overweging een nieuw apparaat te kopen en dan een goeie, bij hem, wel twee keer zo duur.

Dat is het ingewikkelde aan parallelle universums: je kent de wetten en waardigheden niet. Ik denk erover na, beloofde ik .Maar al voor ik de zaak verlaten had, draaide ik mij om en zei: "Is goed, doe maar". Want soms moet je er maar in geloven, dat het bestaat, een wereld waarin grasmaaiers het doen.

