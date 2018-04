In één middag werd onze wijk groen en rijk

Het ging om groene energie van Qurrent, dus het was ook nog eens beter voor de wereld. Als een eigentijdse verlosser ging hij van deur tot deur. Het was een warme dag, ik stond met de onderbuurman te bespreken welke planten we in onze gedeelde voortuin zouden zetten. Om ons heen zaten her en der buren op bankjes voor het huis, mannen zonder werk, die bij de eerste zonnestraal in de voortuin plaatsnemen om te kijken wat er op het plein gebeurt.

Lees verder na de advertentie

Er gebeurde niets, dus Faysal was een welkome afleiding. Zwetend plofte hij neer op de bankjes om over energierekeningen te praten. Hij had een vriendelijke zachte g en negenenvijftig collega’s die samen met hem onze wijk waren in getrokken. Niet makkelijk, vonden ze. Mensen waren een beetje cynisch hier.

Ons kleine stukje straat leefde op in Faysals aanwezigheid. Van een doodgewone verkoper werd hij de brenger van goed nieuws, winst, wie weet een beter leven

Een van de buurmannen zei dat hier de mensen wonen die altijd belazerd worden. Toen ik hem tegensprak keek hij me gelaten aan. Jij hebt een bakfiets, zei hij. En daar had ik niet van terug. Mensen met bakfietsen behoren hier tot een ander universum, ook al wonen ze twee huizen naast je.