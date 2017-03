In één generatie weg met kolen, olie, gas?

Ze hebben ruim een jaar gedraaid en nu vinden D66 en andere partijen dat ze gesloten moeten worden omdat ze slecht zijn voor het klimaat. Sluiting kan miljarden aan claims opleveren van de betreffende energieleveranciers die de centrales exploiteren. 'Ja', zei Jan Terlouw, voormalig D66-leider, eind vorig jaar in een interview met deze krant, 'we dachten toen dat dat de beste oplossing was'.

'Toen' is dus iets langer dan tien jaar geleden en ik geloof het nog ook, want de meeste politici in dit land hebben het beste met ons en zichzelf voor. Maar het geeft ook aan dat het snel kan verkeren in de politiek. Want laten we wel zijn, als het om het klimaatverandering gaat is tien jaar niks.

De kwestie schoot weer door mijn hoofd toen ik in de opening op pagina 1 van afgelopen zaterdag las dat het klimaat een sleutelkwestie is in de formatie van een nieuwe regering en dat de beoogde vier of vijf partijen die er volgens kenners aan mee moeten doen - naast de VVD, het CDA en D66, de ChristenUnie en/of GroenLinks - het over dat klimaat volstrekt niet eens zijn. De laatste drie willen niet alleen af van kolen, maar ook van olie en gas. 'Binnen één generatie', volgens de CU. Een mooi streven. Maar als we nu al dik 25 jaar bezig zijn met werken aan en praten over duurzame energie met als resultaat dat we nu nog geen 6 procent van onze energie uit niet-fossiele bronnen halen, is het dan realistisch te menen dat we binnen één generatie de andere 94 procent wel zullen halen? Tenzij we één generatie op 50 jaar of meer zetten. Of zeggen ze over 25 jaar gewoon 'dat we toen dachten dat het de beste oplossing was?'

